"Никто не любит": на шоу "Маска" пошутили над Фреймут

В субботу, 6 марта, вышел седьмой эфир костюмированного проекта под названием "Маска".
После выступления первого звездного участника в костюме Лягушонка, детективы предположили, что это может быть украинский телеведущий Александра Педан.
Звезды спросили Лягушонка, знает ли, и любит ли он Ольгу Фреймут, так как ведущие не единожды вели совместные шоу на Новом канале. Ведущий шоу Владимир Остапчук в гриме Джокера сказал, имею ввиду Фреймут, что ее никто не любит.
"Никто не любит", - проговорил в микрофон Остапчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как отреагирует на это экс-ревизор, возможно, узнаем в скором времени.
Напомним, что режиссеры монтажа умеют привлечь внимание к шоу. Так, звездный детектив Оля Полякова после одного из эфиров "Маска", разгадывая участника назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".