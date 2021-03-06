"Никто не любит": на шоу "Маска" пошутили над Фреймут

В субботу, 6 марта, вышел седьмой эфир костюмированного проекта под названием "Маска".

После выступления первого звездного участника в костюме Лягушонка, детективы предположили, что это может быть украинский телеведущий Александра Педан.

Звезды спросили Лягушонка, знает ли, и любит ли он Ольгу Фреймут, так как ведущие не единожды вели совместные шоу на Новом канале. Ведущий шоу Владимир Остапчук в гриме Джокера сказал, имею ввиду Фреймут, что ее никто не любит.

"Никто не любит", - проговорил в микрофон Остапчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Как отреагирует на это экс-ревизор, возможно, узнаем в скором времени.

Напомним, что режиссеры монтажа умеют привлечь внимание к шоу. Так, звездный детектив Оля Полякова после одного из эфиров "Маска", разгадывая участника назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".