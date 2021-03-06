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На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)

На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
22:56 Сб, 6 Март 2021 Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 6 марта, состоялся седьмой выпуск одного из самых ярких телепроектов на канале "Украина" - маскарадное шоу "Маска", в финале которого проект покинут сразу двое звездных участников.

Добавим, что в седьмом эфире появится новый герой шоу - Махаон, который спел песню "Нас бьют - мы летаем".

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

В итоге маску сняли сразу, и под ней оказалась украинская певица Наталья Могилевская.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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Яркий Лягушонок успел дважды за номер изменить образ и голос. Настоящий артист! Кажется, детектив DZIDZIO нашел звезду своего будущего фильма.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

С каждым эфиром Роза раскрывается все больше. Удивительный голос! Андрей Михайлович поставил нашей героини смелый вопрос о татуировках на интимном месте, чем очень удивил своих коллег.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Первое голосования на претендента в зону риска. Дальше в шоу проходит Лягушонок, а Роза - в зоне риска.

"Никто не любит": на шоу "Маска" пошутили над Фреймут

Сом продолжает удивлять пением без акцента и очень смелым поведением на сцене. Неужели наш герой - многодетный отец?

Песня: Quest Pistols - Я устал.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Какой контраст! Невероятно трогательное выступление и очень странное поведение. Таким разъяренным Дракона мы еще не видели! Так расстроило или не понравилось нашему герою?

Песня: Тіна Кароль - Не дощ.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Вау! Солнце поет и разговаривает совсем по-другому. Детективы уже запутались в версиях, так наша героиня их путает.

Песня: Иван Дорн - Стыцамэн.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Очередь второго голосования. В зоне риска оказывается Дракон, а Солнце и Сом проходят дальше в проект.

По итогам последнего голосования в финале седьмого эфира шоу покидает Роза, под "маской" которой скрывалась украинская певица Алина Гросу!

 

Смотрите полный выпуск седьмой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в шестом выпуске шоу "Маска" покинул Лев, под костюмом которой скрывался украинский певец Александр Пономарев.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,977

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Шоу, Маска, Наталья Могилевская, Алина Гросу.
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