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Шоу "Маска": известно, кто покинул шестой выпуск вокального проекта (фото, видео)

Шоу "Маска": известно, кто покинул шестой выпуск вокального проекта (фото, видео)
22:56 Сб, 27 Февраль 2021 Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 27 февраля, состоялся шестой выпуск одного из самых ярких телепроектов на канале "Украина" - маскарадное шоу "Маска".

Легендарный Лев на сцене шоу "Маска". Андрей Михайлович начинает нервничать, ведь может остаться без квартиры, если под маской нашего героя окажется не Александр Пономарев.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Мимимишный Циклоп снова удивил голосом и запутал наших детективов еще больше! Героиня исполнила песню NK "Попа как у Ким". Возможно, это подсказка?

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Куда смотреть? На сцену, где невероятно зажигает наша Свекла, или на звездных детективов, которые устроили страстные танцы? Оля Полякова и NK умеют удивить.

Песня: Jose Feliciano, Ewan McGregor & Jacek Koman - El Tango de Roxanne.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Первое голосование. Кто же попадет в зону риска на вылет - Лев, Циклоп или Свекла? Проходят дальше в проект Циклоп и Свекла, а номинантом на разоблачения становится Лев.

Кому Носорог посвятил чувственную и трогательную песню? И чей страстный поцелуй мы увидим в следующий раз?

Песня: Океан Эльзи - Вище неба.

 
 
 
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Всегда очень интересно слушать ответы Мольфара на вопросы от наших детективов. Пока мы уверены, что это настоящий артист!

Песня: ТІК - Олені.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Это уже третье выступление Бабки на сцене шоу "Маска", а звездные детективы до сих пор не отгадали пол нашей героини. Это очень сложно! Определился только Андрей Михайлович. Он уверен, что это девушка, которая играет роль парня.

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Второе голосование. В шоу "Маска" дальше проходят Бабка и Мольфар, а Носорог остается в зоне риска. А теперь битва за дальнейшее участие со Львом!

По итогам последнего голосования в финале пятого эфира шоу покидает Лев, под "маской" которой скрывался украинский исполнитель Александр Пономарев!

 
 
 
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Публикация от The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Смотрите полный выпуск пятой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в пятом выпуске шоу "Маска" покинула Коза, под костюмом которой скрывалась украинский психолог Наталья Холоденко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 279

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Шоу, Маска, Александр Пономарев.
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