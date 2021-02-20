Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)

В субботу, 20 февраля, состоялся пятый выпуск одного из самых ярких телепроектов на канале "Украина" - маскарадное шоу "Маска".
Первой выступило яркое Солнце, которое удивило невероятным шпагатом. Мы поражены талантами нашей звездной участницы.
Песня: Beyonce - Single Ladies.
View this post on Instagram
Андрей Данилко не смог сдержать слез, очень трогательное выступление! Красная Роза спела о белых розах. Героиня максимально открыла для нас свое сердце.
View this post on Instagram
Сколько положительной энергии излучает наш Лягушонок! Невозможно сдержать себя, хочется танцевать и петь вместе с ним.
View this post on Instagram
Первое голосование в пятом выпуске. В зону риска выходит Солнце. Лягушонок и Роза проходят дальше в проект.
Зажгла так зажгла! Затейница Коза имеет очень сильный голос, неужели это Руслана? Особая любовь - шутки нашей героини!
Песня: Руслана - Коломийка.
View this post on Instagram
В этом выпуске мы по-настоящему волновались за сцену. Казалось, Дракон готов прямо сейчас прыгнуть и полететь. Просто огонь!
Песня: The Rasmus - In The Shadows.
View this post on Instagram
Сом-иностранец неожиданно сменил акцент и спел песню Артура Пирожкова "Зацепила". Умеет поражать, просто фантастический номер!
View this post on Instagram
Второе голосование началось. 20 февраля свои маски не снимут Дракон и Сом. Вместе с Солнцем в зону риска попадает Коза.
По итогам последнего голосования в финале пятого эфира шоу покидает Коза, под "маской" которой скрывалась психолог Наталья Холоденко!
Смотрите полный выпуск пятой части шоу "Маска" - видео:
Напомним, что в четвертом выпуске шоу "Маска" покинула Пава, под костюмом которой скрывалась украинская певица Ирина Федишин.