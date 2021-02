Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)

В субботу, 20 февраля, состоялся пятый выпуск одного из самых ярких телепроектов на канале "Украина" - маскарадное шоу "Маска".

Первой выступило яркое Солнце, которое удивило невероятным шпагатом. Мы поражены талантами нашей звездной участницы.

Песня: Beyonce - Single Ladies.

Андрей Данилко не смог сдержать слез, очень трогательное выступление! Красная Роза спела о белых розах. Героиня максимально открыла для нас свое сердце.

Сколько положительной энергии излучает наш Лягушонок! Невозможно сдержать себя, хочется танцевать и петь вместе с ним.

Первое голосование в пятом выпуске. В зону риска выходит Солнце. Лягушонок и Роза проходят дальше в проект.

Зажгла так зажгла! Затейница Коза имеет очень сильный голос, неужели это Руслана? Особая любовь - шутки нашей героини!

Песня: Руслана - Коломийка.

В этом выпуске мы по-настоящему волновались за сцену. Казалось, Дракон готов прямо сейчас прыгнуть и полететь. Просто огонь!

Песня: The Rasmus - In The Shadows.

Сом-иностранец неожиданно сменил акцент и спел песню Артура Пирожкова "Зацепила". Умеет поражать, просто фантастический номер!

Второе голосование началось. 20 февраля свои маски не снимут Дракон и Сом. Вместе с Солнцем в зону риска попадает Коза.

По итогам последнего голосования в финале пятого эфира шоу покидает Коза, под "маской" которой скрывалась психолог Наталья Холоденко!

Смотрите полный выпуск пятой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в четвертом выпуске шоу "Маска" покинула Пава, под костюмом которой скрывалась украинская певица Ирина Федишин.