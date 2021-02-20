Скачать
Суббота, 20.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному
Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
"Ливерпуль" впервые в 21 веке проиграл домашнее дерби "Эвертону" (видео)
"Ливерпуль" впервые в 21 веке проиграл домашнее дерби "Эвертону" (видео)
Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)
Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)

Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)

Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

В субботу, 20 февраля, состоялся пятый выпуск одного из самых ярких телепроектов на канале "Украина" - маскарадное шоу "Маска".

Первой выступило яркое Солнце, которое удивило невероятным шпагатом. Мы поражены талантами нашей звездной участницы.

Песня: Beyonce - Single Ladies.

Андрей Данилко не смог сдержать слез, очень трогательное выступление! Красная Роза спела о белых розах. Героиня максимально открыла для нас свое сердце.

Сколько положительной энергии излучает наш Лягушонок! Невозможно сдержать себя, хочется танцевать и петь вместе с ним.

Первое голосование в пятом выпуске. В зону риска выходит Солнце. Лягушонок и Роза проходят дальше в проект.

Зажгла так зажгла! Затейница Коза имеет очень сильный голос, неужели это Руслана? Особая любовь - шутки нашей героини!

Песня: Руслана - Коломийка.

В этом выпуске мы по-настоящему волновались за сцену. Казалось, Дракон готов прямо сейчас прыгнуть и полететь. Просто огонь!

Песня: The Rasmus - In The Shadows.

Сом-иностранец неожиданно сменил акцент и спел песню Артура Пирожкова "Зацепила". Умеет поражать, просто фантастический номер!

Второе голосование началось. 20 февраля свои маски не снимут Дракон и Сом. Вместе с Солнцем в зону риска попадает Коза.

По итогам последнего голосования в финале пятого эфира шоу покидает Коза, под "маской" которой скрывалась психолог Наталья Холоденко!

 

Смотрите полный выпуск пятой части шоу "Маска" - видео:

Напомним, что в четвертом выпуске шоу "Маска" покинула Пава, под костюмом которой скрывалась украинская певица Ирина Федишин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

Все по теме:

Шоу, Маска, Наталья Холоденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 При Байдене ничего не изменилось: в США приняли неприятное решение по "Северному потоку 2"
02 Во Львове будут судить пастора, изнасиловавшего почти 150 девочек в христианских лагерях (фото)
03 Марченко в ответ на санкции припомнила, как устроила Зеленского на работу (видео)
04 Оккупанты Крыма обратились к Западу из-за водной блокады после заявлений о "вреде" воды из Украины
05 У Путина нашли "след США" в новых санкциях Украины и пригрозили обострением на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Не сроком единым: Навальному &quot;влепили&quot; штраф за клевету
Не сроком единым: Навальному "влепили" штраф за клевету
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ
Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь