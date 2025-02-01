Укр

Кается за огромные декольте? Запроданка Оксана Марченко прибедняется в России в новом образе (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Оксана Марченко продает россиянам образ "паломницы" Новость обновлена 01 февраля 2025, 15:44
Оксана Марченко продает россиянам образ "паломницы". Фото Коллаж "Телеграфа"

Оксана Марченко стала пугающе "верующей"

Бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко, а в добавок жена предателя Украины Виктора Медведчука, кардинально изменила свой стиль. Живя в стране-террористке, она начала продавать образ "благочестивой" и сильно "верующей" женщины.

Для своего пропагандистского YouTube-проекта "Паломница" 51-летняя ведущая, которая в прошлом вела развлекательные шоу "Україна має талант" и "Х-фактор", представая перед зрителями в откровенных платьях с глубокими декольте и ярким макияжем, теперь прибедняется. Все, чтобы показать нужную картинку россиянам.

В новых выпусках своего "детища" Оксана Марченко предстает в платках на голове и длинных юбках. Жена кума Путина, которая пару лет назад сделала неудачную пластику лица, предстает перед камерами с минимальным макияжем.

Как сейчас выглядит Оксана Марченко

Как сейчас выглядит предательница Оксана Марченко
Как сейчас выглядит предательница Оксана Марченко
Как сейчас выглядит предательница Оксана Марченко
Как сейчас выглядит предательница Оксана Марченко
оксана марченко

Напомним, что Марченко в России стала владелицей кинокомпании — "Вервица Фильм", которая была зарегистрирована осенью 2023 года. Она занимается производством пропагандистких кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

оксана марченко

В феврале 2023 года Оксане Марченко СБУ сообщили о подозрении по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории". Запроданку объявили в розыск 11 апреля 2023 года.

оксана марченко декольте
Настоящая "паломница"

Ранее мы писали о жене Башара Асада. Оказывается, она родилась в Британии, но поддерживала мужа-диктатора Сирии.

Теги:
#Оксана Марченко #Виктор Медведчук #Пластика