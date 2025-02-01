Кается за огромные декольте? Запроданка Оксана Марченко прибедняется в России в новом образе (фото)

Оксана Марченко стала пугающе "верующей"

Бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко, а в добавок жена предателя Украины Виктора Медведчука, кардинально изменила свой стиль. Живя в стране-террористке, она начала продавать образ "благочестивой" и сильно "верующей" женщины.

Для своего пропагандистского YouTube-проекта "Паломница" 51-летняя ведущая, которая в прошлом вела развлекательные шоу "Україна має талант" и "Х-фактор", представая перед зрителями в откровенных платьях с глубокими декольте и ярким макияжем, теперь прибедняется. Все, чтобы показать нужную картинку россиянам.

В новых выпусках своего "детища" Оксана Марченко предстает в платках на голове и длинных юбках. Жена кума Путина, которая пару лет назад сделала неудачную пластику лица, предстает перед камерами с минимальным макияжем.

Как сейчас выглядит Оксана Марченко

Как сейчас выглядит предательница Оксана Марченко Как сейчас выглядит предательница Оксана Марченко

Напомним, что Марченко в России стала владелицей кинокомпании — "Вервица Фильм", которая была зарегистрирована осенью 2023 года. Она занимается производством пропагандистких кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

В феврале 2023 года Оксане Марченко СБУ сообщили о подозрении по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории". Запроданку объявили в розыск 11 апреля 2023 года.

Настоящая "паломница"

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