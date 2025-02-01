Кається за величезні декольте? Запроданка Оксана Марченко прибідняється в Росії у новому образі (фото)
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Оксана Марченко стала страшно "віруючою"
Колишня українська телеведуча Оксана Марченко, а на додаток дружина зрадника України Віктора Медведчука, кардинально змінила свій стиль. Живучи в країні-терористці, вона почала продавати образ "благочестивої" і сильно "віруючої" жінки.
Для свого пропагандистського YouTube-проєкту "Паломниця" 51-річна ведуча, яка в минулому вела розважальні шоу "Україна має талант" та "Х-фактор", постаючи перед глядачами у відвертих сукнях із глибокими декольте та яскравим макіяжем, тепер прибідняється. Все, щоб показати потрібну картинку росіянам.
У нових випусках свого "дітища" Оксана Марченко постає у хустках на голові та довгих спідницях. Дружина кума Путіна, яка кілька років тому зробила невдалу пластику обличчя, постає перед камерами з мінімальним макіяжем.
Як зараз виглядає Оксана Марченко
Нагадаємо, що Марченко в Росії стала власницею кінокомпанії — "Вервица Фільм", яка була зареєстрована восени 2023 року. Вона займається виробництвом пропагандистських кінофільмів, відеофільмів та телевізійних програм.
У лютому 2023 року Оксані Марченко СБУ повідомили про підозру за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території". Запроданку оголосили у розшук 11 квітня 2023 року.
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