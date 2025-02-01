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Кається за величезні декольте? Запроданка Оксана Марченко прибідняється в Росії у новому образі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Оксана Марченко продає росіянам образ "паломниці" Новина оновлена 01 лютого 2025, 15:44
Оксана Марченко продає росіянам образ "паломниці". Фото Колаж "Телеграфу"

Оксана Марченко стала страшно "віруючою"

Колишня українська телеведуча Оксана Марченко, а на додаток дружина зрадника України Віктора Медведчука, кардинально змінила свій стиль. Живучи в країні-терористці, вона почала продавати образ "благочестивої" і сильно "віруючої" жінки.

Для свого пропагандистського YouTube-проєкту "Паломниця" 51-річна ведуча, яка в минулому вела розважальні шоу "Україна має талант" та "Х-фактор", постаючи перед глядачами у відвертих сукнях із глибокими декольте та яскравим макіяжем, тепер прибідняється. Все, щоб показати потрібну картинку росіянам.

У нових випусках свого "дітища" Оксана Марченко постає у хустках на голові та довгих спідницях. Дружина кума Путіна, яка кілька років тому зробила невдалу пластику обличчя, постає перед камерами з мінімальним макіяжем.

Як зараз виглядає Оксана Марченко

Як зараз виглядає зрадниця Оксана Марченко
Як зараз виглядає зрадниця Оксана Марченко
Як зараз виглядає зрадниця Оксана Марченко
Як зараз виглядає зрадниця Оксана Марченко
оксана Марченко

Нагадаємо, що Марченко в Росії стала власницею кінокомпанії — "Вервица Фільм", яка була зареєстрована восени 2023 року. Вона займається виробництвом пропагандистських кінофільмів, відеофільмів та телевізійних програм.

оксана Марченко

У лютому 2023 року Оксані Марченко СБУ повідомили про підозру за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території". Запроданку оголосили у розшук 11 квітня 2023 року.

оксана марченко декольте
Справжня "паломниця"

Раніше ми писали про дружину Башара Асада. Виявляється, вона народилася у Британії, але підтримувала чоловіка-диктатора Сирії.

Теги:
#Оксана Марченко #Віктор Медведчук #Пластика