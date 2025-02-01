Кається за величезні декольте? Запроданка Оксана Марченко прибідняється в Росії у новому образі (фото)

Оксана Марченко стала страшно "віруючою"

Колишня українська телеведуча Оксана Марченко, а на додаток дружина зрадника України Віктора Медведчука, кардинально змінила свій стиль. Живучи в країні-терористці, вона почала продавати образ "благочестивої" і сильно "віруючої" жінки.

Для свого пропагандистського YouTube-проєкту "Паломниця" 51-річна ведуча, яка в минулому вела розважальні шоу "Україна має талант" та "Х-фактор", постаючи перед глядачами у відвертих сукнях із глибокими декольте та яскравим макіяжем, тепер прибідняється. Все, щоб показати потрібну картинку росіянам.

У нових випусках свого "дітища" Оксана Марченко постає у хустках на голові та довгих спідницях. Дружина кума Путіна, яка кілька років тому зробила невдалу пластику обличчя, постає перед камерами з мінімальним макіяжем.

Як зараз виглядає Оксана Марченко

Як зараз виглядає зрадниця Оксана Марченко Як зараз виглядає зрадниця Оксана Марченко

Нагадаємо, що Марченко в Росії стала власницею кінокомпанії — "Вервица Фільм", яка була зареєстрована восени 2023 року. Вона займається виробництвом пропагандистських кінофільмів, відеофільмів та телевізійних програм.

У лютому 2023 року Оксані Марченко СБУ повідомили про підозру за статтею "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території". Запроданку оголосили у розшук 11 квітня 2023 року.

Справжня "паломниця"

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