Дружину Медведчука оголосили у розшук: Марченко загрожує до 8 років в’язниці

Дружині колишнього голови ОПЗЖ світить великий термін в Україні

Дружина проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко потрапила у розшук у справі про фінансування російських силовиків.

Відповідну інформацію було оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ. Зазначається, що у розшук Марченка оголосило управління СБУ в Івано-Франківській області.

У картці зазначено, що Марченко почала ховатися від органів досудового розслідування з 24 березня 2023 року.

При цьому наголошується, що її підозрюють у скоєнні злочину згідно з частиною 3 ст. 110 Кримінального кодексу, тобто фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених в особливо великих розмірах або за змовою групи осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого стало відомо, що компанії Марченко в Криму фінансували росгвардію та МВС рф. Загальна сума проведених платежів перевищує 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у маєтку Віктора Медведчука було проведено обшуки. Правоохоронці знайшли у нього понад 300 картин відомих художників. Загальна їхня вартість становить приблизно 700 тисяч доларів.