У маєтку медведчука вилучили величезну колекцію картин вартістю в цілий статок (фото)

Вартість колекції картин сягає 700 тисяч доларів

У маєтку екс-нардепа віктора медведчука, якого обміняли на полонених азовців, провели обшуки. Ще у жовтні правоохоронці вилучили 316 предметів мистецтва, серед яких картини відомих художників.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо". Предмети мистецтва заарештували та можуть конфіскувати на користь держави

Серед іншого були виявлені портрети самого віктора медведчука та його пдружини оксани марченко. Картини, сувернірна продукція та інші предмети мистецтва були вилучені у жовтні в особняку кума путіна у Пущі-Водиці.

Також було знайдено 3 картини Івана Айвазовського, роботи художників закарпатської школи, художників-реалістів ХІХ століття та багато іншого. Вартість предметів мистецтва варіюється від 1,5 тисяч доларів до 30 і більше тисяч доларів. Загальна вартість картин із колекції медведчука може досягати 700 тисяч доларів.

Поки що невідомо, чи було зазначено ці предмети мистецтва у деклараціях колишнього українського політика. Але в документі за 2020 рік вказано 420 картин різних художників, що набагато більше, ніж вилучено в Пущі-Водиці. Або екс-український депутат вивіз своє майно за кордон, або частину його колекції заховано в інших місцях.

На сьогоднішній день усі предмети мистецтва перебувають на дослідженні у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Експерти лише розпочали роботу над їх оцінкою. За їхньою оцінкою, лише одна картина Айвазовського за умови, що це не підробка, могла коштувати близько 100 тисяч гривень. На завершення експертизи колекції картин медведчука знадобиться близько трьох місяців, експерти намагатимуться встигнути завершити перевірку на початок липня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що віктор медведчук у росії дав інтерв’ю. Він заявив, що має намір боротися за Україну, але "іншу".