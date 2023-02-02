В имении медведчука изъяли огромную коллекцию картин стоимостью в целое состояние (фото)

Стоимость коллекции картин достигает 700 тысяч долларов

В имении экс-нардепа виктора медведчука, которого обменяли на пленных азовцев, провели обыски. Еще в октябре правоохранители изъяли 316 предметов искусства, среди которых есть картины известных художников.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Предметы искусства арестовали и могут конфисковать в пользу государства

Среди прочего были обнаружены портреты самого виктора медведчука и его беглой супруги оксаны марченко. Картины, сувернирная продукция и другие предметы искусства были изъяте в октябре в особняке кума путина в Пуще-Водице.

Также были найдены 3 картины Ивана Айвазовского, работы художников закарпатской школы, художников-реалистов XIX века и многое другое. Стоимость предметов исскуства варьируется от 1,5 тысяч долларов до 30 и выше тысяч долларов. Общая стоимость картин из коллекции медведчука может достигать 700 тысяч долларов.

Пока что неизвестно, были ли указаны эти предметы искусства в декларациях бывшего украинского политика. Но в документе за 2020 год указано 420 картин разных художников, что намного больше изьятого в Пуще-Водице. Либо экс-украинский депутат вывез свое имущество за границу, либо часть его коллекции спрятана в дургих местах.

На сегодняшний день все предметы искусства находятся на исследовании в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Эксперты только приступили к работе над их оценкой. По их оценке, только одна картина Айвазовского, при условии, что это не подделка, могла стоить около 100 тысяч гривен. На завершение экспертизы коллекции картин медведчука понадобится около трех месяцев, эксперты постараются успеть завершить проверку к началу июля 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что виктор медведчук в россии дал интервью. Он заявил, что намерен бороться за Украину, но "другую".