Миллионы прятал в диване: появилось видео обысков у бывшего замминистра обороны

У бывшего замглавы Минобороны нашли более 17 млн гривен, 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро

В ходе обысков у бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка, который является фигурантом расследования о мошенничестве на закупках Министерства обороны, в диване обнаружили почти миллион долларов.

Соответствующее видео с проведения обысков получило от источников в правоохранительных органах издание "Украинская правда".

На нем зафиксирован момент изъятия денег в ходе следственных действий. На кадрах видно как мужчина, вероятно, следователь, извлекает из ниши пачки денег и складывает в кучу.

В ходе обысков у Александра Миронюка обнаружили 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Денежные средства признали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Журналисты узнали, что после обысков Миронюк предоставил документ суду о том, что найденные у него деньги ему не принадлежат. В нотариально заверенном заявлении, которое было составлено спустя неделю после обысков, говорилось, что эту сумму Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш в январе 2022 года.

Как оказалось, Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", который занимается также и производством винтовок. А с 2016 году женщина зарегистрирована как ФОП для оптовой торговли. При регистрации ею был указан контактный телефон и электронная почта, принадлежащие "ХАДО".

Холдинг имеет давние рабочие взаимоотношения с с государственным спецэкспортером "Прогресс". В нем, к слову, и до и после работы в Министерстве обороны был трудоустроен Александр Миронюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 года суд вернул Александру Миронюку изъятые правоохранителями деньги в размере почти 1 млн долларов.