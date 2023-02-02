Мільйони ховав у дивані: з'явилося відео обшуків у колишнього заступника міністра оборони

У колишнього заступника голови Міноборони знайшли понад 17 млн гривень, 400 тисяч доларів і 100 тисяч євро

У ході обшуків у колишнього заступника міністра оборони Олександра Миронюка, який є фігурантом розслідування про шахрайство на закупівлі Міністерства оборони, у дивані виявили майже мільйон доларів.

Відповідне відео з проведення обшуків отримало від джерел у правоохоронних органах видання "Українська правда".

На ньому зафіксовано момент вилучення грошей у ході проведення слідчих дій. На кадрах видно, як чоловік, мабуть, слідчий, дістає з ніші пачки грошей і складає їх до купи.

Під час обшуків у Олександра Миронюка виявили 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро. Кошти визнали речовими доказами у кримінальному провадженні.

Журналісти дізналися, що після проведення обшуків Миронюк надав документ суду про те, що знайдені гроші йому не належать. У нотаріально завіреній заяві, яка була укладена через тиждень після обшуків, йшлося про те, що цю суму Миронюку позичила 86-річна мешканка Харкова Елеонора Думіньш у січні 2022 року.

Як виявилося, Думіньш є родичкою засновників харківського "ХАДО-холдингу", який займається також виробництвом гвинтівок. А з 2016 року жінка зареєстрована як ФОП для оптової торгівлі. Під час реєстрації нею було вказано контактний телефон та електронну пошту, що належать "ХАДО".

Холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес". У ньому, до речі, до і після роботи в Міністерстві оборони був працевлаштований Олександр Миронюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2023 року суд повернув Олександру Миронюку вилучені правоохоронцями гроші у розмірі майже 1 млн доларів.