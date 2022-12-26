НАБУ проводить обшуки у Дніпрі після скандалу з фірмою фітнес-тренерки Резніченка — ЗМІ

Обшуки також провели у низці профільних департаментів Дніпропетровської ОВА

З ранку 26 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у робочому кабінеті голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, який восени опинився у центрі великого скандалу.

Слідчі дії ведуться в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про "Велике будівництво" доріг у Дніпропетровській області. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла авторка та ведуча програми "Схеми: корупція в деталях" Наталія Седлецька.

"У Дніпрі з ранку тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про "Велике будівництво" доріг у Дніпропетровській області, на якому фірма фітнес-тренерки та супутниці голови ОВА Резніченка освоїла вже понад півтора мільярда гривень всього за 2022 рік", — пише Седлецька.

За її словами, дане кримінальне провадження було ініційоване Антикорупційною прокуратурою після виходу журналістських розслідувань "Схем" та "УП".

Журналістка зазначила, що за інформацією трьох джерел, співробітники НАБУ провели сьогодні обшуки в кабінеті Резніченка та у низці профільних департаментів Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Обшуки також провели за низкою інших адрес, що фігурують у цій кримінальній справі, започаткованій за статтями "зловживання владою або службовим становищем", та "легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом"", — додала Седлецька.

Водночас журналісти "Української правди", посилаючись на власні джерела, передають, що слідчі дії, у тому числі проходять у компанії "Будінвестінжиніринг", в одного з власників компанії Павла Чухна.

Також джерела "УП" у правоохоронних органах повідомляють, що обшуки були проведені ще й у координатора офісу президента "Великого будівництва" Юрія Голіка. Обшуки проводять у котеджному містечку "Коник".

Нагадаємо, що в листопаді "Схеми" та "Українська правда" опублікували розслідування, пов’язані з тим, що Дніпропетровська ОВА за час повномасштабної війни в Україні заплатила 1,5 мільярда гривень фірмі "Будінвест інжиніринг", що належить фітнес-тренерці та співвласниці компанії, що займається ремонтом доріг Яні Хланті. Вона, своєю чергою, відзначилася спільними подорожами з головою ДОВА Резніченка. Ці гроші з держбюджету мають бути витрачені на ремонт та експлуатацію доріг у Дніпропетровській області.