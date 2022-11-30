СБУ навідалася додому до Мураєва та його соратників: у мережі знайшли привід для обурення

Під час обшуку правоохоронці виявили зброю та рублі

У середу, 30 листопада, Служба безпеки України провела обшуки у керівника забороненої проросійської партії "Наші" політика Євгена Мураєва, його родичів та соратників.

Як повідомляється на офіційному каналі СБУ в Telegram, під час слідчо-оперативних заходів правоохоронцям вдалося виявити та вилучити готівку, у тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Усі вилучені матеріали було передано на експертизу, за результатами якої здійснюватимуться відповідні процесуальні дії. Обшуки пройшли місцями проживання фігурантів. Зазначається, що всі заходи було проведено у рамках кримінального провадження за статтею "Державна зрада".

За даними СБУ, наразі сам Мураєв ховається від правосуддя за кордоном, проте, незважаючи на це правоохоронці ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Отримані висновки свідчать про наявність у цих діях ознак злочину, передбаченого вищезгаданою статтею КК. А саме – у контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.

Крім того, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах телеканалу НАШ, підконтрольного Мураєву, неодноразово поширювалися наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал було накладено штрафні санкції.

Зазначимо, що, за даними видання Бабель, обшуки пройшли і у медіа-менеджера Мураєва Володимира Грановського (колишній генпродюсер телеканалу "Наш").

У свою чергу в соцмережі обшуки та Мураєва викликали масу коментарів. Багато користувачів нарікали на те, що правоохоронці не зробили цього раніше, та й сам Мураєв уже за кордоном.

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