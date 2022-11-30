СБУ наведалась домой к Мураеву и его соратникам: в сети нашли повод для возмущения

В ходе обыска правоохранители обнаружили оружие и рубли

В среду, 30 ноября, Служба безопасности Украины провела обыски у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" политика Евгения Мураева, его родственников и соратников.

Как сообщается на официальном канале СБУ в Telegram, в ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранителям удалось обнаружить и изъять наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также другие материалы. Все изъятые материалы были переданы на экспертизу, по результатам которой будут осуществляться соответствующие процессуальные действия. Обыски прошли по местам жительства фигурантов. Отмечается, что все мероприятия были проведены в рамках уголовного производства по статье "Государственная измена".

По данным СБУ, в настоящее время сам Мураев скрывается от правосудия за границей, однако не смотря на это стражи порядка инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Полученные выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей УК. А именно – в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.

Кроме того, по материалам следователей СБУ, в эфирах телеканала НАШ, подконтрольного Мураеву, неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.

Отметим, что по данным издания Бабель, обыски прошли и у медиа-менеджера Мураева Владимира Грановского (бывший генпродюсер телеканала "Наш").

В свою очередь в соцсети обыски и Мураева вызвали массу комментариев. Многие пользователи посетовали на то, что правоохранители не сделали этого раньше, да и сам Мураев уже за границей.

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