Вслед за "ОПЗЖ": в Украине запретили еще одну пророссийскую партию

Это уже четвертая партия, официально запрещенная в Украине через суд

Во вторник, 14 июня, украинцы лишились еще одной пророссийской партии в нашей стране. Речь идет о политсиле "Наши", которую возглавляет бывший народный депутат Евгений Мураев, сбежавший на территорию россии после начала полномасштабной войны.

Как передает пресс-служба движения "Чесно", решение о запрете "Наших" было принято Львовским восьмым апелляционным судом. У представителей партии есть возможность оспорить этот документ через Верховный Суд Украины.

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С начала июня это уже четвертая партия, которая попала под официальный запрет в Украине благодаря решению суда. В планах только на 14 число — рассмотрение ограничения функционирования еще четырех политических сил в Украине. Помимо прочего будут рассматриваться вопросы о партиях, связанных с государственными предателями Натальей Витренко и Владимиром Сальдо.

Согласно выводам судей, все имущество, принадлежащее партии "Наши", официально переходит во владение государства.

Следует отметить, что слушанье насчет этой конкретной политсилы было закрытым для прессы. При этом ранее на рассмотрения дела о партиях "Справедливость и развитие" и "Социалисты" медийщики смогли попасть.

Впрочем, это уже не первый раз. Изначально под аналогичные судебные ограничения попала и известная "Оппозиционная платформа — за жизнь". На это слушанье журналистов также не допустили.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, что за головы некоторых "видных" коллаборантов назначено неофициальное денежное вознаграждение.