"Первый пошел": в Украине суд запретил одиозную партию

Имущество партии будет передано в пользу государства

В среду, 8 июня, в Украине официально запретили функционирование пророссийской политической партии "Оппозиционный блок". Соответствующее решение принял восьмой апелляционный административный суд.

Как передает движение "Честно", по решению суда все имущество партии и ее организаций будет передано государству.

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Отмечается, что заседание суда во Львове длилось около 1,5 часа. В его ходе в зал не допускали журналистов, хотя судебный процесс должен быть открытым.

Со всем тем судьи приняли решение частично удовлетворить иск Минюста — запретить в Украине деятельность "Оппозиционного блока" и передать ее имущество государству. Что еще было в иске, станет известно после публикации полного текста судебного решения.

Добавим, что решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде.

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В то же время, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в собственном Telegram-канале подтвердила запрет деятельности одиозной партии.

"Первый пошел! Согласно закону о запрете пророссийских политических партий запрещена деятельность политической партии "Оппозиционный блок"", — написала народная избранница.

Решение суда по запрету деятельности "Оппозиционного блока"

Напомним, что решение о запрете всех пророссийских партий в Украине было принято на заседании СНБО 20 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 14 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 апреля Верховной Раде прекратили деятельность фракции "ОПЗЖ". А работа этой партии полностью подверглась ограничениям через месяц после начала полномасштабной войны россии с Украиной — 26 марта. Кроме "ОПЗЖ" под запрет в Украину попали еще десять пророссийских партий. Они должны быть ликвидированы в законном порядке.