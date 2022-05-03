Укр

Рада запретила пророссийские партии: стал известен забавный момент

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Верховная рада Украины Новость обновлена 03 мая 2022, 18:00
Верховная рада Украины

Бывшие депутаты от "ОПЗЖ" фактически голосовали сами против себя

Во вторник, 3 мая, Верховная Рада проголосовала за запрет на деятельность пророссийских партий в Украине. Примечателен тот факт, что за этот документ голосовали народные избранники, еще недавно входившие во фракцию "ОПЗЖ".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в собственном Telegram -канале.

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На заседании Рады законопроект 7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий был принят в целом — его поддержали 330 народных депутатов.

Из тех, кто голосовал "ЗА", было 17 бывших членов фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". К слову, главой политсовета партии с одноименным названием был Виктор Медведчук, которого СБУ задержала за бегство из-под домашнего ареста и подозрение в государственной измене.

Железняк добавил, что до недавнего времени пророссийские депутаты в этот раз не блокировали законопроект и даже не вносили поправки. Добавляется, что 12 избранников сейчас входят в новую группу "Платформа за жизнь и мир", а 5 бывших членов "ОПЗЖ" внефракционны.

Голосование ВР за запрет пророссийских партий в Украине
Голосование ВР за запрет пророссийских партий в Украине

Напомним, что 14 апреля работа парламентской фракции "Оппозиционная платформа — при жизни" в Верховной Раде Украины была приостановлена. А сама партия "Оппозиционная платформа" приостановила свою работу еще в конце марта. Уведомление об этом разместил Вадим Рабинович, который был сопредседателем партии.

После этого часть депутатов в Верховной Раде создала новую депутатскую группу, которая получила название "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли 23 бывших нардепа фракции ОПЗЖ.

Теги:
#Верховная Рада #Запрет #Законопроєкт #Пророссийские партии
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