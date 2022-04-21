Укр

Нардепы ОПЗЖ нашли способ обойти запрет своей фракции в Раде

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В парламенте появилась новая депутатская группа Новость обновлена 21 апреля 2022, 15:25
В парламенте появилась новая депутатская группа

Бывшие нардепы от ОПЗЖ вошли в состав "Платформы за жизнь и мир"

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая приостановила работу в Верховной Раде Украины, создала новую депутатскую группу. Как передает "Телеграф", об этом сообщили источники в парламенту изданию LB.ua в четверг, 21 апреля.

Сообщается, депутатская группа получила название "Платформа за жизнь и мир". Новую группу создали 23 бывших нардепа фракции ОПЗЖ.

Возглавил новосозданную депутатскую группу бывший глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Напомним, на время военного положения в Украине решено приостановить деятельность политических партий из-за того, что их руководство выступало за сотрудничество со страной-агрессором россией. Таковыми являются 11 партий, в том числе ОПЗЖ. Позже стало известно, что из ОПЗЖ начали выходить депутаты, самостоятельно покинув ряды фракции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука задержали. Нардеп был одет в украинский "пиксель". Медведчуку инкриминируется госизмена и содействие в терроризме. Суд отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога. Продолжаются обсуждения касательно вариантов обмена задержанного кума путина, в том числе, на мирных жителей Мариуполя.

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#Оппозиционная платформа - За жизнь #ОПЗЖ
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