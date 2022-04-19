Торгуемся по максимуму: Арестович рассказал о переговорах по Мариуполю

Для россиян Мариуполь стал символом несокрушимости Украины и вряд ли они согласятся обменять Медведчука на жителей и защитников города.

Варианты обмена задержанного накануне кума путина, пророссийского политика Виктора Медведчука на гражданских и военных в Мариуполе достаточно туманны.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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"Видимо идут (переговоры — ред.), иначе не было бы ни записи Медведчука, ни записи британского добровольца, ни записи Данилова. Степень обмена потенциала пока трудно установить. Но, я так понимаю, мы торгуемся по максимуму. А там посмотрим", — рассказал Арестович.

Советник главы ОП также напомнил, о том, что россия не разрешила турецкому кораблю забрать мирных жителей Мариуполя.

"Когда они (россияне — ред.) не выпускали турецких и китайских студентов из Мариуполя, было понятно, что они хотят сделать из Мариуполя Алеппо, показательную расправу. Поэтому сколько бы Папа Римский, Муфтий, правительства, Макрон, здравоохранительные организации к ним не обращались бы, они уже почувствовали силу в отношении Мариуполя", — пояснил Арестович.

Напомним, 18 апреля Медведчук обратился к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города.

Ранее в сети появилось видеообращение Оксаны Марченко к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Отметим, что президент Украины хочет обменять нардепа на пленных солдат.