СБУ поймала Медведчука в военной форме

Детали задержания обещают сообщить позже

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, был задержан СБУ после того, как он сбежал из-под домашнего ареста после начала военного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!", — написал он.

Детали задержания беглого политика президент сообщать не стал, отметив, что они будут озвучены немного позже.

Как сообщалось ранее, накануне начала полномасштабного военного вторжения россии журналисты заметили, что из дома Медведчука неизвестные вывезли имущество, а также оружие и бронежилеты.

Уже 27 февраля в СМИ появилась информация о том, что Медведчук, который находился под домашним арестом, сбежал. Позже эту информацию подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко и назвал нардепа "предателем".

Что касается его жены, Оксаны Марченко, то она покинула Украину еще 19 февраля. В СМИ сообщили, что она уехала через пункт пропуска в Черниговской области на территорию Беларуси вместе со своими охранниками.