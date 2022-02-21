Дом Медведчука в Киеве окружила полиция — СМИ

В СМИ пишут, что из дома пытались вывезти имущество.

Полицейские окружили дом, в котором под домашним арестом находится нардеп "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

Об этом сообщают журналисты "Слідство.Інфо".

По их данным, в настоящее время возле дома Медведчука в Киеве находится около 30 полицейских и охранников, которые обыскивают автомобили. На вопросы представителей СМИ они не отвечают.

В сообщении указано, что перед этим к дому нардепа приехали несколько автомобилей, чтобы забрать оттуда имущество. В частности, журналисты сообщают, что грузили оружие и бронежилеты.

Однако позже якобы об этому узнали в ГБР и направили к месту несколько экипажей полицейских.

Других деталей пока не сообщалось.

Как сообщалось, ранее появлялась информация о том, что жена Медведчука Оксана Марченко покинула Украину 18 февраля. По данным СМИ, она пересекла границу с Беларусью через пропускной пункт в Черниговской области.

Напомним, эскалация напряжения на линии разграничения на Донбассе произошла 17 февраля, когда позиции ВСУ подверглись массированным обстрелам.

На фоне этого в России провели заседание Совета безопасности, на котором российский президент Владимир Путин обсудил с топ-чиновниками возможность признания "независимости" ОРДЛО. Ожидается, что окончательное решение будет озвучено чуть позже, но озвученные заявления уже насторожили украинцев.