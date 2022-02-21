"Хотят ли русские войны? Они ею живут": как в Украине отреагировали на планы Путина признать "ДНР"-"ЛНР"

В Украине бурно отреагировали на заявления путинских чиновников.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности по вопросу признания "независимости" т.н. "ЛДНР". За выступлением российских чиновников внимательно следили и в Украине.

Реакцию украинских политических и общественных деятелей на наиболее громкие заявления приводит "Телеграф".

Так нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Украина входит в одну из наиболее сложных недель в своей истории и отметила, что в прямом эфире было несколько раз заявлено, что противник может пойти далее.

"Украине угрожают официальной потерей наших территорий, оккупированных 8 лет назад. Хотят ли русские войны? Они нею живут", — написала она.

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк высказал предположения, что теперь у России есть три варианта дальнейших действий, среди которых введение "миротворцев" и даже начало полномасштабного вторжения.

"От фейка к фейку Россия делает это еще эпичнее, продолжая придумывать и извращать информацию", — написал в своем телеграм-канале министр культуры Александр Ткаченко.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина также обратил внимание на то, что во время заседания было озвучено намерение признать боевиков в рамках административных границ областей, что, по его словам, является главной опасностью.

В самой России заявления чиновников не оставили без внимания.

"Мурашки по коже от недоумения, как же можно ТАК врать и переворачивать факты, ни разу не обмолвившись о том, что все это 8 лет на территориях ОРДЛО располагались российские наемники и спецслужбы, ими же туда направленные", — написал у себя певец Алексей Лебединский.

Как сообщалось ранее, во время выступления на Совбезе директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что России стоит присоединить к себе территории ОРДЛО, однако его быстро исправил Путин, заявив, что речь идет о признании их "независимости".

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь отметил, что Москва может еще раз поговорить о ситуации с Вашингтоном, но добавил, что этот разговор скорее всего уже ни на что не повлияет.