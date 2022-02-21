На Совбезе РФ заговорили о вхождении "ДНР"-"ЛНР" в состав России

Один из влиятельных чиновников РФ оговорился

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проводит заседание Совета безопасности РФ, на котором россияне определяют свои дальнейшие шаги в связи с обращением "ЛНР" и "ДНР" о "признании их независимости".

Среди выступавших и выскакивающих свое мнение по этому вопросу выступил и директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

И если остальные выступавшие высказались за принятие решения о признании России независимости "ЛНР" и "ДНР", то Нарышкин заявил, что "нужно принять "Л/ДНР" в состав России".

После этого Путин напомнил, что вопрос стоит о признании независимости "Л/ДНР", а не о вхождении в состав Российской Федерации и Нарышки оперативно исправился и высказался за признание "независимости" этих образований.

Полное видео заседания Совбеза РФ можно посмотреть здесь.