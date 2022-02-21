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На Раді безпеки РФ заговорили про входження "ДНР"-"ЛНР" до складу Росії

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Сергій Наришкін Новина оновлена 21 лютого 2022, 17:40
Сергій Наришкін

Один із впливових чиновників РФ обмовився

Президент Російської Федерації Володимир Путін у понеділок, 21 лютого, проводить засідання Ради безпеки РФ, на якому росіяни визначають свої подальші кроки у зв’язку зі зверненням "ЛНР" та "ДНР" щодо "визнання їх незалежності".

Серед тих, хто виступав і вискакував свою думку з цього питання, виступив і директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін.

І якщо інші виступаючі висловилися за ухвалення рішення про визнання Росії незалежності "ЛНР" та "ДНР", то Наришкін заявив, що "треба прийняти "Л/ДНР" до складу Росії".

Після цього Путін нагадав, що питання стоїть про визнання незалежності "Л/ДНР", а не про входження до складу Російської Федерації і Наришкін оперативно виправився і висловився за визнання "незалежності" цих утворень.

Повне відео засідання Ради безпеки РФ можна подивитися тут.

Теги:
#Росія #Донбас #Сергій Наришкін
Засідання РНБ РФ
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