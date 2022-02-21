Путін провів засідання Ради безпеки щодо визнання "ДНР-ЛНР": повне відео

У Москві відбулося засідання Радбезу РФ щодо ситуації на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін 21 лютого скликав засідання Ради безпеки РФ. На початку засідання Путіним було оголошено, що метою є "визначити подальші кроки" у зв’язку зі зверненням "ЛНР" та "ДНР" щодо "визнання їхньої незалежності".

Сайт "Телеграф" проводив онлайн-трансляцію засідання.

"Мета нашої сьогоднішньої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші подальші кроки на цьому напрямку, маючи на увазі і звернення керівників Донецької народної республіки та Луганської народної республіки до Росії з проханням про визнання їхнього суверенітету, та постанову Державної думи Російської Федерації на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це і визнати незалежність та суверенітет Донецької народної Республіки та Луганської народної республіки", — сказав Путін на початку засідання.

Чиновники Кремля як один виступили на підтримку "визнання "ДНР-ЛНР".

Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "зараз це навіть у чомусь легше, ніж було колись, коли визнавали Абхазію та Південну Осетію. Тому що ми вже знаємо, чого чекати".

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що "1,2 млн. жителів Донбасу подали заяву на отримання російського громадянства".

"Народ Донбасу натерпівся, мучити його не можна, треба підтримати рекомендацію Держдуми про визнання, єдине рішення — це визнання", — заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

"Загроза санкцій — це боляче і неприємно, але час настав, настав час приймати рішення, відкладати не можна", — заявила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Наприкінці Володимир Путін заявив, що рішення щодо "ЛДНР" буде ухвалено сьогодні, після чого трансляція Радбезу різко вимкнулася.

Як повідомлялося, 15 лютого Держдума Росії звернулася до Путіна про визнання незаконних формувань на окупованій українській території "ДНР" та "ЛНР" як самостійних та суверенних держав.