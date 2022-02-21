Ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" попросили Путіна визнати "республіки": деталі

Також оккупанти хочуть мати можливість співрацювати із Росією в оборонній сфері

Ватажки невизнаних терористичних утворень "ЛДНР" на Донбасі Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до російського президента Володимира Путіна з проханням визнати "республіки" незалежними та легітимними.

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 16 лютого.

Обидва бойовики, які, до речі, мають російське громадянство, хочуть, щоб Путін офіційно визнав об’єднання "ДНР" та "ЛНР" як самостійні "держави", що дозволить їм співпрацювати з іншими країнами.

Крім цього і Пушилін, і Пасічник подали звернення щодо прямої співдружності з Росією. Найбільшу увагу бойовики приділяють оборонній сфері.

Що вирішив із цього приводу Володимир Путін, поки що офіційно не повідомляється. При цьому раніше, під час переговорів із французьким президентом Еммануелем Макроном, він нібито говорив, що поки що подібна ініціатива їм не схвалена. Авторство самої ідеї, як нагадували в Кремлі, належить депутатам з Держдуми РФ.

При цьому в Україні кажуть, що нам чим відповісти на ймовірне визнання Росією окупаційних утворень на Донбасі. На думку нардепа від партії "Голос" Сергія Рахманіна, такий крок Путіна прямо призведе до того, що Україна зможе розірвати "Мінські домовленості". При цьому вина за порушення пунктів цього документа залишиться виключно за Москвою.

Більш детально про те, які існують сценарії розвитку подій на Донбасі та рішень Путіна щодо "незалежності" ОРДЛО, можна прочитати в нашому матеріалі: "Росія заговорила про визнання "ЛНР"-"ДНР": три сценарії для Донбасу та України"