Чим Україна відповість на "незалежність" частини Донбасу, "даровану" Росією

У політичному плані визнання Росією "ЛДНР" дозволить розірвати Мінські угоди.

Російські депутати звернулися до Володимира Путіна з вимогою визнати "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР". Українські політики бачать у цьому як плюси для України — таким чином Росія визнає факт окупації, так і суттєві мінуси — влада РФ зможе перекинути туди свої підрозділи й посилити ескалацію конфлікту.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" озвучив народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін.

За його словами, якщо Росія визнає ці території, то вона зможе перекинути туди свої підрозділи, назвавши їх "миротворцями". Тоді з Донбасом відбудеться те, що сталося з Придністров’ям.

Рахманін впевнений, що у такому випадку росіянам буде значно простіше влаштовувати провокації на території Донецької та Луганської областей, тим самим зросте і ризик ескалації.

А от щодо політичних прогнозів, підписання Путіним документу про "незалежність" угруповань "ЛНР" та "ДНР" означатиме те, що Росія визнала факт окупації.

"Для України, і насамперед президента, це спростить вихід із Мінських домовленостей через те, що Росія грубо їх порушує", — коментує Рахманін.

Водночас нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що жодних поступок з боку України щодо "Мінського формату", чи переговорів з ватажками "ЛДНР" не буде.

Кравчук додала, що надання особливого статусу Донбасу неможливе, як і зміни щодо цього у Конституцію України.

"Що може бути з нашого боку, так це спеціальний економічний статус Донбасу, бо там значні руйнування, і логічно, якщо ми туди застосуємо пільгові податкові ставки, додаткові стимули для інвесторів. На це ми можемо піти і вже зареєстрований такий законопроєкт, який це передбачає для неокупованої частини Донбасу. А після деокупації це можна поширити на всю територію", — повідомила народна обраниця.

Повний текст матеріалу "Телеграфа" читайте за посиланням: Росія заговорила про визнання "ЛНР"-"ДНР": три сценарії для Донбасу та України.