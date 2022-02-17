Росія заговорила про визнання "ЛНР"-"ДНР": три сценарії для Донбасу та України

Росія влаштувала останню кризу, у тому числі з метою примусити Україну до виконання мінських угод у трактуванні Путіна, або ж вийшла з них

Вторгнення в Україну 16 лютого, яке так наполегливо прогнозували західні медіа і політики – не відбулося, а ось криза, що загострилася, може загрожувати політичними наслідками, і не тільки в Україні. Після того як до президента Росії Володимира Путіна в Держдумі РФ звернулися з проханням визнати "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР", для України відкривається кілька сценаріїв подальшого розвитку подій.

Одним із таких сценаріїв є відмова від Мінського процесу, другим – можлива ескалація конфлікту на Донбасі, третій же передбачає заморожування конфлікту на невизначений термін, як це було раніше.

Звернення до Путіна та Мінські угоди

Держдума Росії ухвалила постанову про направлення Володимиру Путіну звернення про визнання "ДНР" та "ЛНР". Причому Держдума ухвалила звернення, зареєстроване Комуністичною партією Росії, яке передбачає негайне звернення до президента РФ. Вже наступного дня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таким чином "народні обранці просто відобразили думку народу". І додав, що "Росія неодноразово декларувала, що вона залишається прихильною до Мінського комплексу заходів і є прихильницею того, щоб якнайшвидше весь мінський план дій був втілений у життя в тій послідовності, яка там передбачена".

Про те, що нинішня ескалація необхідна і для того, щоб, у тому числі схилити Україну до виконання Мінська у потрібній РФ редакції, "Телеграф" раніше вже писав. Окрім гарантій не входження України до НАТО та не розширення Альянсу на Схід Європи, пом’якшення санкцій, у Росії вже давно хочуть зробити "ЛНР" та "ДНР" повноцінними суб’єктами переговорів, та жадають виконання "Мінська" на своїх умовах.

Але, як кажуть представники влади, для України такий сценарій неможливий. У тому числі й тому, що Україна може виконати угоди в тій послідовності, яку озвучує давно: спочатку безпека, тобто відведення військ, у тому числі контроль над кордоном, а вже потім вибори.

"Звернення до Путіна, в якому просять визнати "ЛДНР" – це прямо протилежне тому, що передбачає Мінський процес. Я в цьому бачу загравання з внутрішнім електоратом РФ. Зараз всі дуже підвищили ставки і щоб "зберегти обличчя", росіяни йдуть на такі маніпуляції. Зрозуміло, що це не має юридичної сили, але це ще й елемент шантажу України. Що, ось ви давайте виконуйте Мінські домовленості так, як ми це бачимо, у тому порядку, як ми хочемо. Але як ми можемо це виконати так, як вони хочуть, якщо це суперечить міжнародному праву? Як можна забезпечити вибори за стандартами ОБСЄ, якщо кордон не наш, війська іншої країни? І наші партнери у цьому нас підтримують", — коментує "Телеграфу" заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Представнику влади вторить і народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, який вважає, що все це може бути для того, щоб здобути проміжну перемогу.

"Тут чи Росія в черговий раз підвищує ставки і шантажує Захід можливістю нової війни з метою, щоб там натиснули на Україну, щоб ми виконали Мінські угоди. Або Росія вирішила, що їй навпаки не вдасться переконати Україну виконувати Мінські угоди, і щоб зберегти обличчя та отримати хоча б невелику перемогу, вони хочуть визнати квазі формування, як вони зробили це з Південною Осетією та Абхазією", — сказав він у коментарі "Телеграфу".

Що робити Україні?

Далі події можуть розвиватися по-різному – від можливої ескалації на Донбасі до повної відмови від "Мінська" з боку України.

"Якщо Росія візьме курс на те, щоб визнати ці території, то тоді вона зможе легалізувати там свої підрозділи. І зробить це як із Придністров’ям. Припустимо, Росія триматиме там свої підрозділи, називатиме їх "миротворцями", хоча суть їх від цього не зміниться. А перебування там таких "миротворців" збільшує ризик ескалації конфлікту. Тоді росіянам буде набагато простіше влаштовувати будь-які провокації на території Донецької та Луганської областей. Але ризик ескалації саме на Сході ще з минулого року був високим. Наші ЗСУ до цього готові", — вважає Сергій Рахманін.

Щодо політичних прогнозів, то якщо Путін підпише указ про визнання "незалежності" "ЛДНР", то це означатиме, що Росія визнає факт окупації, каже політик.

"А для України, і насамперед президента, це спростить вихід із Мінських домовленостей через те, що Росія грубо їх порушує", — коментує Рахманін.

У владі заявляють, що жодних поступок ні щодо "Мінського процесу", ні щодо прямих переговорів з представниками "ЛДНР", ні змін до Конституції України не буде.

"Особливий статус Донбасу – це неможливо. Як і зміни до Конституції. Що може бути з нашого боку, так це спеціальний економічний статус Донбасу, бо там значні руйнування, і логічно, якщо ми туди застосуємо пільгові податкові ставки, додаткові стимули для інвесторів. На це ми можемо піти і вже зареєстрований такий законопроєкт, який це передбачає для неокупованої частини Донбасу. А після деокупації це можна поширити на всю територію", — прокоментувала Євгенія Кравчук.

Раніше Аналітик фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Марія Золкіна в інтерв’ю "Телеграфу" позначила загрози, які стоять перед Україною через агресивні дії Росії та вимоги, що висуваються нею, а також припустила, якою може бути виграшна стратегія України в цьому випадку.