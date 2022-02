Росія готує вторгнення в Україну з трьох напрямків: карта, розклад сил і детальний прогноз

План Путіна полягає не в тому, щоб захопити всю Україну, а в тому, щоб окупувати та анексувати Східну, Південну та Центральну частини країни.

Росія вже перекинула більшу частину своїх бойових сил до кордону з Україною, все ще перекидає у бік фронту додаткові частини, направила до Білорусі щонайменше 20 тисяч військовослужбовців, а російський спецназ уже діє на території України.

Про це пише у своїй статті колишній військовослужбовець італійської армії Томас Тайнер, який аналізує та висвітлює розвідувальні дані з відкритих джерел та конфлікти на теренах колишнього Радянського Союзу після захоплення Криму Росією.

"Хоча Путін ще не прийняв остаточного рішення про масштаби вторгнення, Байден має рацію у своїй оцінці неминучості вторгнення", — пише Тайнер у підводці до своєї статті.

Він додає, що наведений нижче сценарій заснований на максимальному плані вторгнення Росії, який був представлений союзникам наприкінці листопада 2021 року, а також аналізі західної розвідки, поширеному серед союзних збройних сил і проникли в пресу на початку січня 2022 року до нарощування сил Росії в Білорусі .

"До цього тижня ще не вистачало кількох частин, але зараз Росія збирає підрозділи Національної гвардії, необхідні для окупації міст і селищ, перекидає системи протиракетної оборони С-300В у бік України, підводить війська РЗ, розгортає медичні підрозділи, здійснює накопичення боєприпасів, підготовку передових. аеродромів, розміщення важкої облогової артилерії, організацію тилового забезпечення, зосередження елітних повітряно-десантних та танкових частин біля кордону з Україною", — йдеться у матеріалі.

Мотиви Путіна

Путін та його поплічники ясно дали зрозуміти, що саме існування України як суверенної держави для них є неприйнятним, що існування демократичної української нації, саме існування українського народу їм нестерпне. Вони неодноразово заявляли, що українців не існує, що люди, які відчувають себе українцями, у їхньому уявленні не що інше, як росіяни чи поляки.

Путін також не втомлюється проголошувати Київ російським містом, що належить Росії, так само, як він проголосив, що Крим належить Росії перед його анексією. Коротше:

Путіну наплювати на те, що НАТО гарантує, що Україна ніколи не вступить

Путіна не хвилює реінтеграція Донбасу Україною

Путіну наплювати на встановлення у Києві маріонеткового режиму

Переговори, які Росія вимагала від США, не мали тривати далі першої зустрічі. Путін хотів, щоб США відмовилися від його шалених вимог, щоб його пропаганда могла звинуватити у вторгненні "відмову Америки від переговорів". І оскільки Байден оголосив, що і незначне вторгнення, і повне вторгнення призведуть до тих самих суворих санкцій, у Путіна немає причин обмежувати свою війну.

Але Путін у будь-якому разі ніколи не хотів обмеженої війни: він хоче вторгнутися, окупувати, анексувати та поневолити Україну, а потім русифікувати її народ з усім терором, тортурами, вбивствами та геноцидом, які тягне за собою така політика. Він так сказав, він продовжує нам говорити, і він записав це і опублікував минулого літа.

Сили Путіна

Нерозумно сподіватися на інше.

Росія перекинула до кордону з Україною кожну напівбоєздатну частину. Це найбільше накопичення сил з часу вторгнення Варшавського договору до Чехословаччини 1968 року. За всю історію НАТО ніколи не збирала стільки військ, скільки зараз робить Росія.

Крім військ, Росія також накопичує величезну кількість боєприпасів у відкритих полях біля кордону з Україною. Навіть з Тихоокеанського узбережжя війська і боєприпаси були переправлені через Росію до кордону з Україною — 9000 км, схоже на перекидання військ з Ріо-де-Жанейро в Лос-Анджелес. Росія стверджує, що всі ці підрозділи було переміщено для проведення навчань. Начебто ці війська не можуть тренуватися на своїх полігонах на Тихоокеанському узбережжі, начебто цим військам для навчань потрібні 100 000 артилерійських снарядів на кілька днів тренувань.

У бік України рухаються ешелони з балістичними ракетами "Іскандер" — начебто 300+ ракет, що зберігаються на південному заході Росії, недостатньо для "навчання".

Росія збирає понтонні мости, які потрібні армії тільки в тому випадку, якщо вона має намір перетнути річку шириною в милю, таку як Дніпро.

Росія перекидає винищувачі, бомбардувальники та гелікоптери через Урал і навіть з Тихоокеанського узбережжя, хоча дві третини коштів ВПС Росії вже базуються в межах досяжності України.

Росія збирає всі доступні десантні кораблі у Чорному морі та, як і Білорусь, закликає резервістів рівня дивізії. This is not an exercise. Це не вправа.

Цілі ударів Путіна

Росія вторгнеться в Україну з півночі, сходу та півдня.

Буде три оперативні удари, кожен з яких керуватиметься одним із трьох армійських командувань Росії, дислокованих нині поблизу України:

1. Київська операція — 1-а гвардійська танкова армія

2. Дніпровська операція — 20-та гвардійська загальновійськова армія

3. Одеська операція — 8-ма гвардійська загальновійськова армія

Київська та Одеська операції є основними напрямками, оскільки контроль над Києвом та коридором з Росії в Придністров’ї є основними оперативними цілями .

Що ж до планів та приготувань української оборони, відомих та передбачуваних, то жоден із них тут обговорюватися не буде.

Ніхто не хоче допомагати Путіну, і буде кращим, якщо російські солдати дізнаються про підготовку української оборони лише тоді, коли опиняться під українським вогнем.

Перед вторгненням Росія створить фальшивий прецедент як привід: або путінські військові нападуть на Росію, або путінські спецслужби влаштують хімічну атаку на Донбасі. Цілком доречно, що путінський міністр оборони Шойгу вже публічно звинуватив ЦРУ, якщо це станеться. Як тільки у путінської пропаганди з’являться відеоролики з "російськими" трупами, тоді російські військові за збігом обставин і зручно вже поставлені в боєготовому стані на кордонах України вторгнуться.

Спочатку Росія буде:

- обстрілювати українські позиції вздовж кордону та на лінії фронту на Донбасі з ракет та артилерії;

- обстрілює балістичними ракетами українські центри управління та контролю;

- завдасть ударів по позиціях ППО на території України ракетами великої дальності;

- розпочне кібератаку, яка призведе до колапсу української IT-інфраструктури, мереж зв’язку та електромереж;

- зруйнує злітно-посадкові смуги аеропортів балістичними ракетами;

- зрівняє із землею урядові будівлі у Києві ракетами "Іскандер"; від’єднає Україну від інтернету

- Потім ВПС Росії завдадуть ударів по військових позиціях, базах, складах і з’єднаннях між Росією та лінією, що йде від Коростеня до північної Молдови.

Мета цього етапу — обезголовити та деморалізувати українські сили, а також запобігти заклику резервістів.

Вже першого дня війни російські війська перейдуть кордон.

Українські формування будуть уражені масованим ракетно-артилерійським обстрілом та безперервними повітряними атаками.

Бронетанкові передові частини Росії не займатимуть невеликі міста та селища, а просуватимуться до українських частин, а потім намагатимуться скувати ці частини на відкритій місцевості, щоб російська артилерія та авіація могли знищити їх.

Оскільки логістика російських військ значною мірою залежить від залізниць і кожні 100 км захопленої непошкодженої залізниці значно покращать російську логістику, і тому росіяни займуть міста з ключовими залізничними вузлами.

Російська армія також увірветься до міст, у яких розташовані українські військові бази та склади, щоб здійснити набіги та знищити їх.

Це буде зроблено для того, щоб українські добровольці, резервісти і партизани не могли використовувати техніку, що залишилася на базах, або зброю для нападу на російські тили.

Бронетанкові передові частини Росії будуть націлені на дамби вздовж Дніпра, оскільки, на відміну від мостів, Україна не може підірвати ці дамби, оскільки це призведе до затоплення міст і сіл нижче за течією та втопленням 10 000 людей.

Як тільки російські війська досягнуть околиць найбільших міст України, росіяни оточать їх і обложать, оскільки генштаб Путіна чудово розуміє, що міські бої криваві, непередбачувані та викликають неприємні новини.

Росія планує оточити та осадити Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв та Маріуполь.

Обсадити голодом і заморозити населення, відключивши електрику та газ, зупинивши подачу води та продовольства серед суворої української зими.

Росіяни припускають, що як тільки мирні жителі мерзнуть і голодуватимуть, а діти та старі вмиратимуть, українські командири будуть змушені здатися.

Якщо ви вірите, що російські військові не моритимуть голодом і вбиватимуть мирних жителів, то ви не звернули уваги на російську кампанію в Сирії, яка ось уже шість років безжально бомбардує школи, дитячі садки, лікарні та табори біженців.

Росія не планує окупувати всю Україну.

План Путіна полягає в тому, щоб окупувати та анексувати Східну, Південну та Центральну Україну та провести новий західний кордон Росії десь на захід від лінії Коростень-Вінниця-Придністров’я.

Наразі Росія не має наміру вторгатися в Західну Україну, де опір буде найзапеклішим.

Більш того, вихолощена, злидня крупиця-держава з центром у Львові не загрожуватиме нової путінської імперії і буде корисною як буфер для країн НАТО.

Щойно війська Путіна досягнуть Придністров’я, він також анексує цей регіон.

Вторгнення

1. Київська операція

Оперативна мета: ізолювати, оточити та осадити Київ.

1А – відрізає Київ від західної України.

• початок з Мазур, Білорусь

• дістатися до залізничної та автомобільної розв’язки у Коростені

• дістатися до залізничної та автомобільної розв’язки у Житомирі

• здійснити наліт та знищити базу 95-ї десантно-штурмової бригади у Житомирі

• здійснити наліт та знищити базу винищувачів Су-27 в Озерному на південь від Житомира

• висування на Бердичів

• здійснити наліт та знищити базу 26-ї артилерійської бригади у Бердичеві

• дістатися до залізничної та автомобільної розв’язки у Козятині

• взяти та відремонтувати залізницю Мазур-Коростень-Житомир-Фастів

• убезпечити російське кільце облоги Києва із заходу — знищити українські підкріплення, що прибувають із західної України

1Б — осадити Київ із заходу

• заздалегідь з Гомеля, Білорусь

• висування на Чернігів

• здійснити наліт та знищити базу 61-ї легкої бригади у Чернігові.

• здійснити наліт та знищити базу 1-ї танкової бригади у Гончарівському південніше Чернігова.

• здійснити наліт та знищити 169-й навчальний центр у Десні

• перетнути Дніпро по греблі річки Вишгород, яку Україна не може зруйнувати, оскільки її вибух призведе до затоплення нижчих районів Києва

• наступати на Фастів та оточити Київ із заходу

• здійснити наліт та знищити штаб Центрального авіаційного командування та базу винищувачів МіГ-29 у Василькові на схід від Фастова

• осадити Київ із заходу

1С — осадити Київ зі сходу

• початок з Клінцов, Росія

• дістатися до залізничної та автомобільної розв’язки у Бахмачі

• дістатися до залізничної та автомобільної розв’язки у Ніжині

• взяти Ніжинський аеродром і (можливо) використовувати як передову оперативну базу

• забезпечити безпеку залізниці Бахмач-Ніжин-Київ

• заздалегідь у Київ

• осадити Київ зі сходу

1D — відрізаємо Київ від півдня України

• заздалегідь з Брянська, Росія

• дістатися до залізничної та автомобільної розв’язки у Конотопі

• здійснити наліт та знищити базу 58-ї мотострілецької бригади у Конотопі

• забезпечити безпеку залізниці Брянськ-Конотоп-Бахмач

• виїжджайте на розв’язку на Прилуки

• перетнути Дніпро по греблі річки Канів

• просунутися до Білої Церкви та відрізати Київ з півдня

• здійснити наліт та знищити базу 72-ї механізованої бригади у Білій Церкві

• здійснити наліт та знищити базу 1129-го зенітно-ракетного артилерійського полку у Білій Церкві

• захопити російське кільце облоги Києва з півдня — знищити українське підкріплення, що прибуває з півдня України

1E — закріпити лівий фланг Київської операції (опціонально)

• заздалегідь з Курська, Росія

• висування на Суми

• здійснити наліт та знищити базу 27-ї ракетно-артилерійської бригади у Сумах

• висування у Лубни/Миргород

• здійснити наліт та знищити базу винищувачів Су-27 у Миргороді

• дістатися до залізничного вузла Ромодан

• просування до Дніпра

• здійснити наліт та знищити базу 156-го зенітно-ракетного полку в Золотоноші

• забезпечити безпеку залізниці Бахмач-Ромодан

• захопити російське кільце облоги Києва з південного сходу — знищити українські підкріплення, що прибувають з південного сходу України

2. Дніпровська операція

Оперативна мета: осадити Харків та Дніпро, зайняти центральну Україну.

2А — зайняти центральну Україну

• аванс з Білгород, Росія

• дістатися до ключової залізничної та автомобільної розв’язки у Полтаві

• здійснити наліт та знищити базу 46-ї десантно-штурмової бригади у Полтаві

• здійснити наліт та знищити базу 18-ї бригади армійської авіації у Полтаві

• перетнути Дніпро по Кременчуцькій греблі

• здійснити наліт та знищити базу 107-го ракетно-артилерійського полку у Кременчуці

• висування на Кропивницький

• здійснити наліт та знищити базу 57-ї мотострілецької бригади у Кропивницькому

• убезпечити залізничну дамбу Одноробівка-Полтава-Ромодан-Кременчук-Користівка.

• знищити українське підкріплення, що прибуває із Західної України

• при нагоді наступ на Умань

2Б — відрізати Харків, скувати українські сили на Донбасі

• аванс з Білгород, Росія

• здійснити наліт та знищити базу 92-ї механізованої бригади у Чугуєві

• здійснити наліт та знищити базу 203-ї навчальної авіаційної бригади у Чугуєві

• відрізати Харків від заходу

• дістатися до залізничної та автомобільної розв’язки на Лозовій

• забезпечити безпеку залізниці Одноробівка-Лозова

• вступати в бій і знищувати українські частини з бригад, що базуються у Сєверодонецьку (53-а механізована), Бахмуті (54-а механізована) та Дружківці (81-а аеромобільна) та зайнятих на Луганському фронті, які можуть спробувати відійти від фронту та спробувати визволити Харків.

• наступні сили беруть в облогу Харків

2С — перейти Дніпро і осадити Кривий Ріг

• аванс з Валуйка, Росія

• виїжджайте на розв’язку на Ізюм

• дістатися до залізничного вузла у Святогірську

• забезпечити безпеку залізниці Валуйки-Святогорськ

• висування у м. Дніпро

• здійснити наліт та знищити бази 25-ї повітряно-десантної бригади, 93-ї механізованої бригади та 1039-го зенітно-ракетного артилерійського полку у Гвардійському та Черкаському на схід від Дніпра

• атакувати та вивести з ладу базу 138-ї зенітно-ракетної бригади у Дніпрі

• перетнути Дніпро по греблі річки Кам’янської

• висування у Кривому Розі

• атакувати та вивести з ладу базу 17-ї танкової бригади у Кривому Розі

• оточити та осадити Кривий Ріг

2D — осадити Дніпро (силами ДНР)

• заздалегідь з Донецька, Україна

• прорвати лінію фронту України

• наступати, оточувати та брати в облогу Дніпро

3. Одеська операція

Оперативна мета: обкласти Одесу, з’єднатися з російськими військами у Придністров’ї.

3А — осадити Запоріжжя (силами ДНР)

• заздалегідь з Донецька, Україна

• прорвати лінію фронту України

• наступ на Запоріжжя, головний логістичний вузол України на Донбаському фронті

• атакувати та зруйнувати базу 55-ї артилерійської бригади у Запоріжжі

• оточити та осадити Запоріжжя зі сходу

• закріпити плацдарм через Дніпро у Розумівці на південь від Запоріжжя

• побудувати понтонний міст через Дніпро у Розумівці, оскільки форсування греблі річки Запоріжжя потребувало б бою через Запоріжжя

• оточити та осадити Запоріжжя із заходу

• здійснити наліт та знищити базу 301-го зенітно-ракетного полку у Нікополі

3Б — сухопутний міст у Крим

• заздалегідь з Таганрога, Росія

• прорвати лінію фронту України

• окремі сили ДНР та резервістів оточити та осадити Маріуполь

• атакувати та зруйнувати базу 56-ї мотострілецької бригади у Маріуполі

• дістатися до залізничної розв’язки на Федорівці

• дістатися до розв’язки в Мелітополі

• переїзд до Нової Каховки

• з’єднатися з російськими військами, що настають із Криму

• перетнути Дніпро по греблі річки Каховка

• висування на Херсон

• здійснити наліт та знищити базу 11-ї бригади армійської авіації у Херсоні

• здійснити наліт та знищити базу 208-ї зенітно-ракетної бригади в Херсоні

• забезпечити безпеку залізниці Крим-Федорівка-Нова Каховка-Снігурівка.

3C — зайняти узбережжя і дійти до Придністров’я

• просування з Криму, Україна

• прорвати лінію фронту України

• переїзд до Нової Каховки

• здійснити наліт та знищити базу 57-ї мотострілецької бригади у Новій Каховці

• з’єднатися з російськими військами, що настають із Донбасу

• перетнути Дніпро по греблі річки Каховка

• висування на Миколаїв

• атакувати та вивести з ладу базу 36-ї бригади морської піхоти у Миколаєві

• атакувати та зруйнувати базу 79-ї десантно-штурмової бригади у Миколаєві

• здійснити наліт та знищити базу винищувачів Су-25 у Кульбакіному на схід від Миколаєва

• відправити загін на знищення бази 38-го зенітно-ракетного артилерійського полку у Новій Одесі

• оточити та осадити Миколаїв

• закріпити плацдарм через Південний Буг на північ від Миколаєва

• побудувати понтонний міст через Південний Буг

• відправити загін на Колосівку-Березівку для захисту правого флангу

• при збереженні залізничних мостів через Інгул у Миколаєві та через Південний Буг у Пісках забезпечити безпеку залізниці Снігурівка-Колосівка-Раухівка-Одеса

• основні сили наступають на Коблево

• з’єднатися з російськими військами на плацдармі у Коблеві

3D — морський десант на Коблеві

• До 2 лютого Росія матиме 13 десантних кораблів класу "Алігатор" і "Ропуча" в Чорному морі, які разом можуть перевозити до 4500 військовослужбовців.

• виліт із Севастополя, Крим

• штурмувати пляж у Коблеві, використовуючи Тилігул-лиман, щоб убезпечити північний фланг плацдарму

• блокувати українські сили в Одесі (28-а механізована бригада, 35-а бригада морської піхоти, 45-а десантно-штурмова бригада) від настання та створення перешкод форсування Південного Бугу

• Чорноморський флот підтримує сили у Коблево артилерійським вогнем і переправляє запаси та підкріплення на плацдарм.

• плацдарм з’єднується з російськими військами, що настають із Криму

• наступ на північну околицю Одеси

• здійснити наліт та знищити базу 28-ї механізованої бригади у Чорноморському

• осадити Одесу зі сходу

• частина об’єднаних сил рухається на північ до Іванівки, щоб з’єднатися з російськими та придністровськими військами, що настають із Придністров’я.

3E — атака з Придністров’я

• вступити в бій з українськими військами в Одесі артилерійськими та прикордонними перестрілками, щоб не дати їм ліквідувати плацдарм у Коблеві

• як тільки російські війська в Коблеві залишать плацдарм, наступати на Іванівку на північ від Одеси і паралельно просуватися до узбережжя Чорного моря на південь від Одеси

• з’єднатися в Іванівці з російськими військами, що настають зі сходу та з Криму

• здійснити наліт та знищити базу 35-ї бригади морської піхоти у Дачному

• оточити та осадити Одесу із заходу

Це максимальний план російського вторгнення. Військові навчання західних військових показали, що шанси українських військ перемогти російську бронетехніку у відкритому бою мізерно малі, оскільки панування Росії у повітрі буде величезним.

Шанс України успішно боротися з Росією залежить від здатності України активувати, оснастити та розосередити українські активні та резервні сили швидко та ефективно до того, як Росія вторгнеться. Він спирається на те, що Україна розосередить та замаскує свої сили, щоб знизити ризик втрати цілих батальйонів унаслідок російських артилерійських та ракетних ударів.

Це залежить від здатності України не дати Росії використати її залізниці. Вона упирається у здатність України влаштовувати засідки, ізолювати та знищувати російські частини частинами. Він спирається на здатність України перешкодити Росії у форсуванні Дніпра. Це багато в чому залежить від швидкості, кількості та типу зброї, що поставляється Заходом. Вона впирається у здатність населення України вистояти перед російськими бомбардуваннями та облогами. І насамперед, як показала Фінляндія взимку 1940–41 рр., вона спирається на здатність українців убивати російських солдатів: 10 000 – це добре; 50 000 краще; 100 000 убитих російських солдатів принесуть мир.

…16-19 ймовірне початок вторгнення:

накопичені запаси боєприпасів +

завезли трубопровідні війська

влаштовані польові шпиталі +

розгорнута С-300В +

облаштувати склади ПММ +

розгорнуті підрозділи спецназу +

агрегати Росгвардії зосереджені +

гелікоптери передового базування +

Путін готовий.

