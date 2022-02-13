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Звідки наступатимуть: зосередження військ Путіна біля кордонів України показали на мапі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Напад на Україну Новина оновлена 13 лютого 2022, 10:27
Напад на Україну

Найбільша загроза — на Донбасі

Опубліковано мапу розташування російських військ біля кордонів України станом на 12 лютого, 19:00.

Даними поділився головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов, посилаючись на фото та відео в інтернеті та супутникові фото агенції Maxar.

Журналіст стверджує, що 85 батальйонних тактичних груп РФ, про які заявляла американська розвідка, біля українських кордонів наразі не спостерігається, але ця цифра є реальною, тому що у Росії вистачає сил швидкого реагування.

"Загрози, щоб прям завтра почався наземний наступ, ми не бачимо фактично ніде, крім Донбасу. Там, де противник вже розгорнувся на бойових позиціях", — розповів Бутусов.

Мапа розташування військ РФ, джерело - Цензор.нет
Мапа розташування військ РФ, джерело - Цензор.нет

Він зазначив, що в інших місцях біля кордонів України масштабного наближення військ Росії не спостерігається, попри їхню безпосередню близкість.

"Ми поки що не бачимо надмірної активності, яка б свідчила про те, що ці війська зараз виходять для розгортання", — додав Бутусов.

Він також додав, що щільність розвідувальних засобів на кордонах не дозволить РФ розпочати розгортання непомічено.

Нагадаємо, у Міноборони Британії оцінили загрозу вторгнення РФ до України.

Також з'явилася інформація про те, як може діяти Путін під час наступу на Україну.

Теги:
#Бутусов #Вторгнення в Україну #Війна #Кордони
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