Сил достатньо: у Міноборони Британії оцінили загрозу вторгнення РФ до України

Не виключається і дипломатичний варіант вирішення непростої ситуації

Кількість російських військ, що зібралися біля кордонів України, є достатньою, щоб розпочати вторгнення в будь-яку зручну для Кремля секунду.

Так оцінив ситуацію глава Міністерства оборони Британії Бен Воллес, про що повідомляє The Times.

За його словами, ймовірність ескалації є дуже високою. Про це свідчить розмір російської армії, яку зігнали до західних регіонів РФ.

При цьому Воллес не виключає, що Путін здатний відвести танки, що дозволить видихнути з полегшенням як Україні, так і країнам Заходу. Поки що іноземні партнери нашої держави налаштовані дуже тривожно.

На думку міністра оборони Британії, у Кремлі все ще немає остаточного рішення щодо наступу на Україну. Цікаво, що Уоллес переконаний — Китай не підтримуватиме Росію під час війни, бо військові дії в Європі зараз не потрібні Пекіну.

Нагадаємо, що раніше повідомлялися різні дати ймовірного початку вторгнення РФ в Україну. Більшість із них припадає на лютий, а найближча — 16 число.

Занепокоєння додає і той факт, що Росія офіційно заявила про евакуацію російських дипломатів та їхніх рідних із посольств в Україні.

Разом з цим мережею почали розганяти фейкову інформацію про заборону на в’їзд громадян РФ в Україну. Проте такі заяви не отримали підтвердження у прикордонників.