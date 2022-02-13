Укр

Сил достаточно: в Минобороны Британии оценили угрозу вторжения РФ в Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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По словам Бена Уоллеса, в Кремле окончательно не решили, стоит ли затевать войну Новость обновлена 13 февраля 2022, 08:09
По словам Бена Уоллеса, в Кремле окончательно не решили, стоит ли затевать войну

Не исключается и дипломатический вариант решения непростой ситуации

Количество российских войск, скопившихся у границ Украины, является достаточным, чтобы начать вторжение в любую удобную для Кремля секунду.

Так оценил ситуацию глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес, о чем сообщает The Times.

По его словам, вероятность эскалации очень высока. Об этом свидетельствует размер российской армии, которую согнали в западные регионы РФ.

При этом Уоллес не исключает, что Путин способен отвести танки обратно, что позволит выдохнуть с облегчением как Украине, так и странам Запада. Пока же иностранные партнеры нашего государства настроены весьма тревожно.

По мнению министра обороны Британии, в Кремле все еще нет окончательно решения насчет наступления на Украину. Интересно, что Уоллес убежден — Китай не станет поддерживать Россию во время войны, т.к. военные действия в Европе сейчас не нужны Пекину.

Напомним, что ранее сообщались различные даты вероятного начала вторжения РФ в Украину. Большинство из них приходится на февраль, а ближайшая — 16 число.

Беспокойства добавляет и тот факт, что Россия официально заявила об эвакуации российских дипломатов и их родных из посольств в Украине.

Вместе с этим по сети начали разгонять фейковую информацию про якобы запрет на въезд граждан РФ в Украину. Однако подобные заявления не получили подтверждения у пограничников.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Война #Бен Уоллес #Вторжение
По словам Бена Уоллеса, в Кремле окончательно не решили, стоит ли затевать войну
Политика
Сил достаточно: в Минобороны Британии оценили угрозу вторжения РФ в Украину
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