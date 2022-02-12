Россиян перестали пускать в Украину: пограничники ответили на слухи из сети

Слухи о том, что россиянам запретили въезд в Украину не подтвердились.

В Государственной пограничной службе опровергли слухи о том, что в Украину перестали пускать граждан России.

Об этом рассказал "Телеграфу" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

Слухи о запрете на въезд для граждан РФ появились в сети вечером 12 февраля. Согласно им, в Украину якобы могут попасть лишь те россияне, у которых есть справка о смерти родственников.

"Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы и пограничники его четко соблюдают", — ответил на это Демченко.

Вместе с тем он отметил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ на въезд в Украину по разным причинам, будь-то отсутствие необходимых документов, запретов для отдельных лиц или неспособности подтвердить цель визита.

В ГПСУ говорят, что среди этих людей есть и граждане России, которым, как и всем остальным, необходимо выполнять условия для въезда прежде чем попасть в Украину.

Как сообщалось ранее, эти слухи появились на фоне информации о том, что Россия начала эвакуацию дипломатов и сотрудников консульств в Украине.

В РФ заявили, что пошли на такой шаг после того, как правительства США и ряда других стран призвали своих граждан покинуть территорию нашей страны. К слову, таковых по состоянию на 12 февраля насчитывается уже почти три десятка.