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Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки з мережі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У ДПСУ закликають не вірити чуткам Новина оновлена 12 лютого 2022, 23:41
У ДПСУ закликають не вірити чуткам

Чутки про те, що росіянам заборонили в’їзд до України, не підтвердилися.

У Державній прикордонній службі спростували чутки, що в Україну перестали пускати громадян Росії.

Про це розповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

Чутки про заборону на в’їзд для громадян РФ з’явилися у мережі увечері 12 лютого. Згідно з ними, в Україну нібито можуть потрапити лише ті росіяни, які мають довідку про смерть родичів.

"Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону і прикордонники його чітко дотримуються", — відповів на це Демченко.

Водночас він зазначив, що щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин, чи то через відсутність необхідних документів, заборон для окремих осіб, чи нездатність підтвердити мету візиту.

У ДПСУ кажуть, що серед цих людей є і громадяни Росії, яким, як і решті, необхідно виконувати умови для в’їзду, перш ніж потрапити в Україну.

Як повідомлялося раніше, ці чутки з’явилися на тлі інформації про те, що Росія розпочала евакуацію дипломатів та співробітників консульств в Україні.

У РФ заявили, що пішли на такий крок після того, як уряди США та інших країн закликали своїх громадян залишити територію нашої країни. До речі, таких станом на 12 лютого налічується вже майже три десятки.

Теги:
#Україна #Росія #ДПСУ #Андрій Демченко
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