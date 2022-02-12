Авіакомпанії скасовують рейси, а іноземців терміново вивозять: що відбувається навколо України на тлі загрози вторгнення РФ
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У списку вже майже 30 країн.
Авіакомпанія KLM з Нідерландів призупинила польоти в Україну через загрозу початку військового вторгнення Росії, а список країн, які закликали своїх громадян покинути країну, стрімко зростає.
Як повідомляє De Telegraaf, рішення про припинення польотів у KLM ухвалили на тлі нових рекомендацій щодо поїздок до інших країн.
"Поки що неясно, коли KLM знову полетить до Києва", — розповів представник компанії.
Також там повідомили, що рейси на 12 лютого мають намір скасувати. Крім того, в компанії не дали жодних порад про те, що робити клієнтам у випадку, якщо їхній рейс був скасований і запропонували звертатися з цим питанням у МЗС Нідерландів.
Водночас дедалі нові країни видали своїм громадянам рекомендації виїхати з нашої країни.
Станом на 19:00 12 лютого, список країн, які попередили своїх громадян про небезпеку та закликали залишити Україну виглядає так:
- США
- Нідерланди
- Японія
- Південна Корея
- Ізраїль
- Чорногорія
- Норвегія
- Латвія
- Велика Британія
- Естонія
- Канада
- Нова Зеландія
- Австралія
- Фінляндія
- Бельгія
- Німеччина
- Кувейт
- Ірак
- Італія
- Іспанія
- Литва
- ОАЕ
- Саудівська Аравія
- Швеція
- Словенія
- Йорданія
- Палестина
- Марокко
Як повідомлялося раніше, 11 лютого США закликали своїх громадян залишити країну через збільшені ризики початку повномасштабного військового вторгнення. Після цього президент країни Джо Байден провів переговори з союзниками щодо НАТО, де були скоординовані зусилля щодо подальших дипломатичних заходів та механізмів стримування Кремля.
У суботу, 12 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів довгу розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися питання України. Також він має намір поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, США Джо Байденом та канцлером ФРН Олафом Шольцем.
Байден також збирається поговорити з Путіним.
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