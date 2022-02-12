Авіакомпанії скасовують рейси, а іноземців терміново вивозять: що відбувається навколо України на тлі загрози вторгнення РФ

У списку вже майже 30 країн.

Авіакомпанія KLM з Нідерландів призупинила польоти в Україну через загрозу початку військового вторгнення Росії, а список країн, які закликали своїх громадян покинути країну, стрімко зростає.

Як повідомляє De Telegraaf, рішення про припинення польотів у KLM ухвалили на тлі нових рекомендацій щодо поїздок до інших країн.

"Поки що неясно, коли KLM знову полетить до Києва", — розповів представник компанії.

Також там повідомили, що рейси на 12 лютого мають намір скасувати. Крім того, в компанії не дали жодних порад про те, що робити клієнтам у випадку, якщо їхній рейс був скасований і запропонували звертатися з цим питанням у МЗС Нідерландів.

Водночас дедалі нові країни видали своїм громадянам рекомендації виїхати з нашої країни.

Станом на 19:00 12 лютого, список країн, які попередили своїх громадян про небезпеку та закликали залишити Україну виглядає так:

США

Нідерланди

Японія

Південна Корея

Ізраїль

Чорногорія

Норвегія

Латвія

Велика Британія

Естонія

Канада

Нова Зеландія

Австралія

Фінляндія

Бельгія

Німеччина

Кувейт

Ірак

Італія

Іспанія

Литва

ОАЕ

Саудівська Аравія

Швеція

Словенія

Йорданія

Палестина

Марокко

Як повідомлялося раніше, 11 лютого США закликали своїх громадян залишити країну через збільшені ризики початку повномасштабного військового вторгнення. Після цього президент країни Джо Байден провів переговори з союзниками щодо НАТО, де були скоординовані зусилля щодо подальших дипломатичних заходів та механізмів стримування Кремля.

У суботу, 12 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів довгу розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися питання України. Також він має намір поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, США Джо Байденом та канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Байден також збирається поговорити з Путіним.