Стягнули майже всі війська? Що відбувається на кордоні України прямо зараз

За даними західних медіа, російські війська можуть досягти Києва через за дні після повномасштабної атаки

Росія продовжує стягувати до кордонів України війська, а сценарій нападу на Україну може передбачати захоплення близько половини українського озброєння на схід від Дніпра. Як передає "Телеграф", про це йдеться у матеріалі Sky News.

Посилаючись на дані розвідки США, у матеріалі стверджується, що Росія задіяла вже майже 100 із 168 батальйонно-тактичних груп своїх збройних сил. У кожній – по 800-900 військовослужбовців. Повідомляється, що їхня кількість зростає з кожним днем.

Крім того, з’явилися дані про залучення з російської сторони сил і засобів 6-7 російських підрозділів спеціального призначення, тобто спецназу. У складі кожній із таких груп до 250-300 бійців.

У звіті йдеться, що два найбільш масштабні сценарії вторгнення передбачають одночасну атаку з кількох сторін — маневр "рух клешнів" або "подвійне охоплення". За даними розвідки США, РФ може захопити більшу частину української території на схід від річки Дніпро, що включає близько половини українських збройних сил, серед яких і найбоєздатніші підрозділи. Повідомляється, що російські танки та механізовані підрозділи можуть перетнути кордон з Росією і рушати у бік Полтави та Харкова. Видання пише, що в такому разі російські військові можуть дістатися української столиці Києва протягом 48 годин.

Повідомляється, що напад може розпочатися вночі з серії артилерійських ударів, балістичних ракет середньої дальності та бомбардувальників по складах боєприпасів, станціях радіолокацій, літаках, системах ППО та інших важливих українських військових об’єктах. Також є ймовірність кібер і радіоелектронних атак для перекриття лінії зв’язку між українськими військовими.

Карта показує можливі маршрути вторгнення Росії до України. Дані: NBC News

Зазначається, що Путін заперечує плани про напад, але разом з тим, Кремль різко виступає проти членства України в НАТО. На цьому тлі президент Російської Федерації Володимир Путін стягує свої війська до кордону на знак протесту проти руху України до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, ситуація поблизу кордонів України залишається напруженою вже кілька місяців. У західних ЗМІ постійно озвучуються ймовірні сценарії, за якими може діяти Росія у разі нападу на Україну. Кількість жертв, якщо один із сценаріїв Путіна реалізується, може сягати 50 тисяч мирних жителів в Україні.