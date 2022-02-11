Рус

Стягнули майже всі війська? Що відбувається на кордоні України прямо зараз

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1746
Ситуація на кордоні України залишається неспокійною Новина оновлена 11 лютого 2022, 08:06
Ситуація на кордоні України залишається неспокійною

За даними західних медіа, російські війська можуть досягти Києва через за дні після повномасштабної атаки

Росія продовжує стягувати до кордонів України війська, а сценарій нападу на Україну може передбачати захоплення близько половини українського озброєння на схід від Дніпра. Як передає "Телеграф", про це йдеться у матеріалі Sky News.

Посилаючись на дані розвідки США, у матеріалі стверджується, що Росія задіяла вже майже 100 із 168 батальйонно-тактичних груп своїх збройних сил. У кожній – по 800-900 військовослужбовців. Повідомляється, що їхня кількість зростає з кожним днем.

Крім того, з’явилися дані про залучення з російської сторони сил і засобів 6-7 російських підрозділів спеціального призначення, тобто спецназу. У складі кожній із таких груп до 250-300 бійців.

У звіті йдеться, що два найбільш масштабні сценарії вторгнення передбачають одночасну атаку з кількох сторін — маневр "рух клешнів" або "подвійне охоплення". За даними розвідки США, РФ може захопити більшу частину української території на схід від річки Дніпро, що включає близько половини українських збройних сил, серед яких і найбоєздатніші підрозділи. Повідомляється, що російські танки та механізовані підрозділи можуть перетнути кордон з Росією і рушати у бік Полтави та Харкова. Видання пише, що в такому разі російські військові можуть дістатися української столиці Києва протягом 48 годин.

Повідомляється, що напад може розпочатися вночі з серії артилерійських ударів, балістичних ракет середньої дальності та бомбардувальників по складах боєприпасів, станціях радіолокацій, літаках, системах ППО та інших важливих українських військових об’єктах. Також є ймовірність кібер і радіоелектронних атак для перекриття лінії зв’язку між українськими військовими.

Карта показує можливі маршрути вторгнення Росії до України. Дані: NBC News
Карта показує можливі маршрути вторгнення Росії до України. Дані: NBC News

Зазначається, що Путін заперечує плани про напад, але разом з тим, Кремль різко виступає проти членства України в НАТО. На цьому тлі президент Російської Федерації Володимир Путін стягує свої війська до кордону на знак протесту проти руху України до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, ситуація поблизу кордонів України залишається напруженою вже кілька місяців. У західних ЗМІ постійно озвучуються ймовірні сценарії, за якими може діяти Росія у разі нападу на Україну. Кількість жертв, якщо один із сценаріїв Путіна реалізується, може сягати 50 тисяч мирних жителів в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Кордон #Вторгнення
У МВС заявили, що "справу Ярославського" намагаються фальсифікувати
Харків
Смертельна ДТП з авто Ярославського: що загрожує бізнесменові, якщо він справді був за кермом, і що відомо зараз
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У МВС заявили, що "справу Ярославського" намагаються фальсифікувати
Смертельна ДТП з авто Ярославського: що загрожує бізнесменові, якщо він справді був за кермом, і що відомо зараз
Дата публікації
Категорія
Українську гривню "штормить" кілька місяців поспіль
Не поспішайте скуповувати долари — економіст про те, що буде з гривнею і в чому зберігати заощадження
Дата публікації
Категорія
Данило Гетьманцев взявся за газ
Гетьманцев дістався до газу: як підвищення ренти на видобуток позначиться на ціні для споживачів
Дата публікації
Категорія
Народний синоптик обіцяє теплу весняну погоду в квітні
Які погодні сюрпризи готує весна: народний синоптик озвучив прогноз для України
Дата публікації
Категорія
Збірна ОКР з хокею
Данія 0:2 Росія: відео голів у хокейному матчі на Олімпіаді-2022