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Десятки тисяч жертв: у США оцінили, яких втрат завдасть вторгнення Росії в Україну

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Москва все ще не відводить війська від українських кордонів. Новина оновлена 06 лютого 2022, 07:46
Москва все ще не відводить війська від українських кордонів.

Атака Кремля матимемо високу ціну

Україна може втратити до 25 тисяч військовослужбовців, якщо російські війська таки порушать кордони країни і почнуть атакувати. Серед мирного населення втрати можуть бути вдвічі більшими.

Такі дані повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію, отриману від американських чиновників.

Подібні розрахунки базуються на інформації, яку уряду США подає розвідка. За цими даними, Росія зараз накопичила біля кордонів близько 70% необхідного бойового потенціалу, який може їй допомогти повноцінно вторгнутися до України. Тільки за останні кілька тижнів кількість батальйонів у регіоні зросла до 83, очікується прибуття ще 14.

Також у Вашингтоні попереджають про дату можливої атаки; її прогнозують на 15 лютого, коли погода досягне морозного піку. Це начебто допоможе російським військовослужбовцям краще просуватися бездоріжжям.

Як стверджують у США, вторгнення може завдати втрат серед:

  • ЗСУ — від 5 до 25 тисяч осіб;
  • мирного населення – від 25 до 50 тисяч осіб;
  • армії РФ — від 3 до 10 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Білому Домі частково змінили погляди на можливість вторгнення Росії на територію України. За словами спікерки Байдена Джен Псакі, політики хочуть відмовитися від характеристики "неминуча", щоб не нагнітати ситуацію.

Також ми розповідали, які плани Росії щодо України опублікували закордонні ЗМІ. За інформацією журналістів, у Москві розглядають ймовірність так званого "маріонеткового режиму".

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Загроза
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