Десятки тысяч жертв: в США оценили, какие потери принесет вторжение России в Украину

Атака Кремля будем иметь высокую цену

Украина может потерять до 25 тысяч военнослужащих в случае, если российские войска таки нарушат границы страны и начнут атаковать. Среди мирного населения потери могут быть вдвое больше.

Такие данные сообщает Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от американских чиновников.

Подобные расчеты базируются на основе информации, которую правительству США подает разведка. По этим данным, Россия на данный момент скопила у границ около 70% необходимого боевого потенциала, который может ей помочь полноценно вторгнуться в Украину. Только за последние несколько недель количество батальонов в регионе возросла до 83, ожидается прибытие еще 14.

Также в Вашингтоне предупреждают о дате вероятной атаки; ее прогнозируют на 15 февраля, когда погода достигнет морозного пика. Это якобы поможет российским военнослужащим лучше продвигаться по бездорожью.

Как утверждают в США, вторжение может понести за собой потери среди:

ВСУ — от 5 до 25 тысяч человек;

мирного населения — от 25 до 50 тысяч человек;

армии РФ — от 3 до 10 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Белом Доме частично изменили взгляды на возможность вторжения России на территорию Украины. По словам спикера Байдена Джен Псаки, политики хотят отказаться от характеристики "неминуемое", чтобы не нагнетать ситуацию.

Также мы рассказывали, какие планы России насчет Украины опубликовали зарубежные СМИ. Согласно информации журналистов, в Москве рассматривают вероятность так называемого "марионеточного режима".