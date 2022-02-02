Укр

В Белом доме изменили взгляд насчет угрозы вторжения России в Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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США считают, что в Кремле еще нет единого решения касаемо Украины Новость обновлена 02 февраля 2022, 22:56
США считают, что в Кремле еще нет единого решения касаемо Украины

У Байдена не считают вероятность нападения Москвы "неминуемой"

Несмотря на опасную близость российских военнослужащих к границе с Украиной, в Вашингтоне пересмотрели свои взгляды на вероятность угрозы войны. Как минимум, возможность вторжения перестали называть "неизбежным".

О таком заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщает "Европейская правда".

По словам чиновницы, она единожды использовала словосочетание "неминуемое вторжение", однако сейчас прекратила это делать. Все потому, что такая характеристика якобы считается неуместной.

"Я думаю, что это [словосочетание] отправило сигнал, который мы не собирались отправлять: будто нам известно, что президент Путин уже принял решение", — подчеркнула Псаки.

При этом Вашингтон по-прежнему считает Россию агрессией и отступать от поддержки Украины не планирует. Ситуация у границ нашей страны в Белом доме все еще оценивается как напряженная. Именно поэтому президент США Джо Байден принял не слишком устраивающее Кремль решение — направил дополнительный военный контингент в страны Восточной Европы.

Отметим, что в отличие от представительницы Белого дома, британский премьер Борис Джонсон считает вероятность нападения России на Украину неминуемой. Об этом политик заявил в коротком эмоциональном видео, в котором рассказывал об итогах визита в Киев. Добавим, что уже 2 февраля Джонсон успел переговорить с Владимиром Путиным, в ходе которого снова встал на защиту Украины.

Также "Телеграф" писал, как оценивают возможность полномасштабной войны между РФ и Украиной отечественные эксперты.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Белый дом #Вторжение #Джен Псаки
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