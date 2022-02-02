Байден принял решение по войскам США, которое сильно не понравится Кремлю

Активность Америки повысилась на фоне вероятного вторжения России в Украину

Уже в ближайшие дни в странах Восточной Европы появится дополнительный военный контингент США и НАТО. Такое решение было принято американским лидером Джозефом Байденом на фоне сложной ситуации на восточных границах Украины.

Информацию передает телеканал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников.

Известно, что Пентагон собирается направить несколько тысяч военнослужащих в южно-восточные страны Европы, являющиеся членами Альянса. Среди названых государств точно есть Румыния и Польша. Только на польской территории может оказаться до 2000 солдат американской армии.

Все военные будут находиться на передовых пунктах Европы, пребывая в повышенной боевой готовности.

Отмечается, что американцы будут действовать совместно с представителями армий принимающих стран. Такой план был принят, исходя из того, что ранее НАТО не приходилось задействовать свои многонациональные силы реагирования.

Добавим, что первые предупреждения для Кремля о подобном развитии событий Джо Байден озвучивал еще на прошлой неделе. Судя по всему, снижения градуса военной угрозы со стороны России не произошло, раз в США пошли на подобные меры. При этом в Вашингтоне понимают, что вопрос расширения НАТО в Европе является одним из самых болезненных для Кремля. На этом фоне совершенно неудивительно, что Владимир Путин опасается членства Украины в Альянсе, причем не в последнюю очередь — из-за Крымского полуострова.

Также "Телеграф" писал, что подобная повышенная активность Америки может означать не только беспокойство о территориальной целостности Украины, но и иметь другие цели. Конкретней о них рассказал политический аналитик Юрий Романенко.