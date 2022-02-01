"Воевать с НАТО?": Путин объяснил, почему противится вступлению Украины в Альянс

По мнению российского президента, Украина может попытаться вернуть Крым с помощью силы

Российский лидер Владимир Путин, ранее критиковавший идею вступления Украины в НАТО, назвал еще одну причину, по которой такой сценарий является для Кремля неприемлемым. Речь идет о Крымском полуострове.

Информацию сообщили росСМИ во вторник, 1 февраля.

По словам Путина, в неких "доктринах" Украины имеются записи об обязательном возвращении Крыма в состав государства. При этом, убеждает политик, речь может идти и о военном сценарии.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии — кто помешает то? И начинает операции в Крыму", — подчеркнул Владимир Путин.

Также он не исключил подобного поворота событий и по отношению к оккупированным территориям Донбасса.

При этом Крым Путин считает российской территорией, и этот вопрос якобы уже не обсуждается. Однако в случае предполагаемого вступления Украины в Альянс для Кремля вырисовывается не лучшая картина.

"Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал?" — риторически поинтересовался политик.

При этом всем интересно, что Владимир Путин считает Украину инструментом по сдерживанию РФ для Соединенных Штатов.

"Телеграф" также сообщал, что российский лидер впервые прокомментировал позицию НАТО насчет российских "стратегий безопасности", которые предлагались Кремлем к рассмотрению.