"Они довели нас!" Путин пригрозил ответом на сближение Украины и НАТО

Путин призвал Запад "остановиться".

Россия считает вступление Украины, Грузии и Молдовы в НАТО "вопросом жизни и смерти" и готова предпринять "самые разные" варианты для того, чтобы не допустить расширения Альянса на восток.

Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в эфире канала "Россия 1".

По его словам ответ на расширение НАТО будет зависеть от того, что ему порекомендуют предпринять военные эксперты, однако отметил, что надеется на достижение договоренностей по "гарантиям безопасности", проекты которых недавно были направлены США и НАТО.

Путин заявил, что Россия этими договоренностями хочет в долгосрочной перспективе обеспечить свою безопасность. Вместе с тем он заявил, что Запад может использовать эти договоренности для "создания угроз на территории соседних стран".

Также он вновь напомнил об озвученных ним "красных линиях".

"Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь!", — заявил Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже добавил, что Россия "стала жертвой обмана" и попала в ситуацию, когда ее безопасность находится под угрозой.

"Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", — сказал он.

В этом контексте Песков указал на возможность Украины, Грузии и Молдовы стать частью Альянса.

"Конечно это уже вопрос, ну, фактически, жизни и смерти для нас", — добавил он.

Он заявил, что для Москвы будет неприемлемым затягивание переговорного процесса и что результата надо добиться как можно быстрее.

Вместе с тем он напомнил о недавних успешных запусках гиперзвуковых ракет "Циркон", которые, как он считает, добавят "убедительности" аргументам России.

Как сообщалось ранее, Россия накануне передала США и НАТО свои проекты "гарантий безопасности", в которых потребовала забыть о вступлении Украины в Альянс, а также фактически оставить безоружными страны Балтии и Польшу.