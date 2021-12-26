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"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Путін Новина оновлена 26 грудня 2021, 18:18
Володимир Путін

Путін закликав Захід "зупинитися".

Росія вважає вступ України, Грузії та Молдови в НАТО "питанням життя і смерті" і готова прийняти "різні" варіанти для того, щоб не допустити розширення Альянсу на схід.

Про це розповів президент країни Володимир Путін в ефірі каналу "Росія 1".

За його словами, відповідь на розширення НАТО залежатиме від того, що йому порекомендують зробити військові експерти, однак зазначив, що сподівається на досягнення домовленостей щодо "гарантій безпеки", проекти яких нещодавно були направлені США і НАТО.

Путін заявив, що Росія цими домовленостями хоче у довгостроковій перспективі забезпечити свою безпеку. Водночас він заявив, що Захід може використати ці домовленості для "створення загроз на території сусідніх країн".

Також він знову нагадав про озвучені ним "червоні лінії".

"Просто вони довели нас до такого стану, що ми маємо їм сказати: зупиніться!", — заявив Путін.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пізніше додав, що Росія "стала жертвою обману" та потрапила в ситуацію, коли її безпека перебуває під загрозою.

"Знаходиться під загрозою продовження цього самого обману. Перебуває під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО у бік наших кордонів", — сказав він.

У цьому контексті Пєсков вказав на можливість України, Грузії та Молдови стати частиною Альянсу.

"Звичайно це вже питання, ну фактично життя і смерті для нас", — додав він.

Він заявив, що для Москви буде неприйнятним затягування переговорного процесу і що результату треба досягти якнайшвидше.

Водночас він нагадав про нещодавні успішні запуски гіперзвукових ракет "Циркон", які, як він вважає, додадуть "переконливості" аргументам Росії.

Як повідомлялося раніше, Росія напередодні передала США та НАТО свої проекти "гарантій безпеки", в яких вимагала забути про вступ України до Альянсу, а також фактично залишити беззбройними країни Балтії та Польщу.

Теги:
#НАТО #Росія #Володимир Путін
Володимир Путін
Новини Росії
"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
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Категорія
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"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
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