Росія запустила нову страшилку: Путін особисто похвалився випробуванням гіперзвукової ракети (відео)

Ракети мають надійти на озброєння військ РФ у 2022 році.

Російський президент Володимир Путін у п’ятницю, 24 грудня, заявив, що вперше було успішно проведено залповий пуск гіперзвукових ракет "Циркон".

Про це повідомляє РБК.

"Випробування проведено успішно, бездоганно", — сказав Путін.

За його словами, запуск цих ракет є "великою подією в житті країни", а прийняття їх на озброєння стане суттєвим вкладенням у безпеку та обороноздатність Росії.

Також він привітав інженерів, конструкторів та інших людей, які брали участь у створенні цієї ракети.

Ракети "Циркон" або 3M22 є найновішим типом гіперзвукової зброї. За наявними в мережі даними, вона здатна розвивати швидкість близько 8 махів (6000-10 200 км/год), що робить її недоступною для перехоплення існуючими системами протиракетної оборони. Крім того, через високу швидкість польоту, її запуск складніше зафіксувати.

Її основним завданням є ураження морських цілей на відстані до 500 кілометрів, втім, у керівництві РФ говорили, що вона здатна вражати й наземні цілі.

Випробування ракети розпочалися у 2016 році, а у жовтні 2021 року в мережі з’явилося відео її запуску з підводного човна.

Передбачалося, що саме цими ракетами буде оснащено найновіший корвет ВМС РФ "Швидкий", який нещодавно згорів на верфі в Санкт-Петербурзі.

Сам корабель спалахнув ще пізно вночі 17 грудня, проте гасили його до самої ночі 18 грудня. Судячи з фото, оприлюднених у мережі, судно сильно постраждало, що швидше за все унеможливить його введення в дію до кінця 2022 року, як це очікувалося раніше.