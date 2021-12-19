У Пітері понад добу гасили найновіший бойовий корвет "Проворний": фото та відео наслідків

Вогонь знищив майже всю палубу бойового корабля

У Санкт-Петербурзі понад добу гасили бойовий корабель "Проворний", що спалахнув на суднобудівному заводі "Північна верф". Пожежі було надано четвертий номер складності, а до її гасіння залучили дві сотні рятувальників.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежу, що почалася 17 грудня о 18:22, вдалося ліквідувати лише 18 грудня о 23:00. Протягом усієї суботи пожежники гасили окремі осередки горіння та розбирали завали.

Судячи з опублікованих кадрів, новий бойовий корабель серйозно постраждав. На палубі видно безліч повністю зламаних конструкцій. До речі, судно мали спустити на воду вже у 2022 році, однак цілком можливо, що терміни будуть змінені.

За попередньою інформацією, спалах розпочався на верхній палубі — там спалахнуло лакофарбове покриття, проте була серйозна загроза вибуху через присутність там газових балонів. Постраждали під час пожежі троє людей, серед них один пожежник.

Варто зазначити, що корвет "Проворний" будувався за проєктом 20385 і призначався для Тихоокеанського флоту Росії. Такі судна призначені для патрулювання ближньої морської зони, а також виявлення надводних та підводних цілей. Конструкцією передбачено можливість озброєння корвету гіперзвуковими ракетами "Циркон" або крилатими ракетами "Калібр".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вартість корвету оцінюють приблизно в 30 млн рублів (понад 11 млн грн). Це другий корабель, який будують за проєктом 20385 року.