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Будували з 2013 і не добудували: палаючий корвет "Проворний" у РФ зняли на фото та відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Дим від палаючого корвета затяг Пітер Новина оновлена 18 грудня 2021, 11:21
Дим від палаючого корвета затяг Пітер

Корвет досі не загасили — він горить понад 12 годин.

У п’ятницю в Санкт-Петербурзі на корабельні загорівся недобудований корвет "Проворний". Площа займання склала близько 800 метрів, що становить майже всю площу корабля. Слідком Росії вже порушив кримінальну справу через порушення правил безпеки на "Північній верфі".

Про це повідомляє "Фонтанка".

Пожежу локалізувати вдалося пізно вночі 17 грудня, силами понад 160 пожежників. Двоє з них постраждали та госпіталізовані, ще кілька людей лягати до лікарні відмовилися.

Обгоріла частина корвету
Обгоріла частина корвету

РосЗМІ повідомляють, що пожежа пошкодила ходову рубку та баштово-щоглову конструкцію корабля.

Пожежа на "Проворному" почалася 17 грудня
Пожежа на "Проворному" почалася 17 грудня

Корвет "Проворний" заклали у 2013 році, вже у 2022 мали спустити на воду. Служити він мав на Камчатці. Завдання такого корабля виявляти надводні та підводні цілі, а також знищувати їх.

Вартість корвету оцінюють приблизно в 30 млн. рублів (понад 11 млн. грн.). Це другий корабель, який будують за проєктом 20385.

У мережі вже почали жартувати на тему пожежі та корвету.

Раніше "Телеграф" писав про НП на московському аеродромі Шереметьєво, де літак перекинув поливальну машину.

Теги:
#Пожежа #Росія #Санкт-Петербург #Корабель #Корвет #Верф
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