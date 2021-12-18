Укр

Строили с 2013 и не достроили: полыхающий корвет "Проворный" в РФ сняли на фото и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Дым от горящего корвета затянул Питер Новость обновлена 18 декабря 2021, 11:21
Дым от горящего корвета затянул Питер

Корвет до сих пор не потушили — он горит более 12 часов.

В пятницу в Санкт-Петербурге на верфи загорелся строящийся корвет "Проворный". Площадь возгорания составила около 800 метров, что составляет почти все площадь корабля. Следком России уже возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности на "Северной верфи".

Об этом сообщает "Фонтанка".

Пожар локализировать удалось поздней ночью 17 декабря, силами более 160 пожарных. Двое из них пострадали и госпитализированы, еще несколько человек ложиться в больницу отказались.

Обгоревшая часть корвета
Обгоревшая часть корвета

РосСМИ сообщают, что пожар повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию корабля.

Пожар на "Проворном" начался 17 декабря
Пожар на "Проворном" начался 17 декабря

Корвет "Проворный" заложили в 2013 году, уже в 2022 должны были спустить на воду. Служить он должен был на Камчатке. Задача такого корабля обнаруживать надводные и подводные цели, а также уничтожать их.

Стоимость корвета оценивают примерно в 30 млн рублей (более 11 млн грн). Это второй корабль, который строят по проекту 20385.

В сети уже начали шутить на тему пожара и корвета.

Ранее "Телеграф" писал про ЧП на московском аэродроме Шереметьево, где самолет опрокинул поливальную машину.

Теги:
#Пожар #Россия #Санкт-Петербург #Корабль #Корвет #Верфь
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