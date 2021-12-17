В России загорелся новейший боевой корабль, в любую минуту может случиться взрыв (видео)

Новейший российский корвет объяло пламенем.

В российском Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на строящемся корвете "Проворный" проекта 20385.

Как сообщает "Интерфакс", площадь возгорания изначально составляла 80 квадратных метров, но затем увеличилась до 800.

Таким образом загорелся почти весь корабль.

Предварительно установлено, что произошло возгорание лакокрасочного покрытия на верхней палубе, также известно, что на нем присутствуют газовые баллоны, потому работы по тушению сопровождаются риском взрыва. Известно о том, что пострадали три человека, однако по данным некоторых СМИ их число увеличилось до четырех. Среди пострадавших есть один пожарный.

Экипажа на судне не было.

Телеграм-канал MASH сообщает, что из-за пожара дымом затянуло весь юг города, из-за чего местные жители жалуются на запах.

Корвет должны спустить на воду в 2022 году, однако теперь конечные сроки могут быть перенесены.

Строительные работы велись на заводе "Северная верфь", а сам корабль предназначался для Тихоокеанского флота России. Судна этого типа предназначены для патрулирования ближней морской зоны, а также обнаружения надводных и подводных целей.

Конструкцией предусмотрена возможность вооружения корвета гиперзвуковыми ракетами "Циркон" или крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщалось ранее, в московском аэропорту самолет столкнулся с поливальной машиной из-за чего пострадал один человек.