В России самолет перевернул поливальную машину посреди аэродрома (видео)

По итогу пассажиров пересадили на другой борт

Утро 16 декабря не задалось для работников московского аэропорта Шереметьево. На одной из самолетных полос судно Airbus350, собиравшееся вылететь в Мексику, перевернуло вспомогательную машину.

Подробности сообщили в Telegram-канале "Baza".

Следует отметить, что самолет уже был готов к вылету, оставались последние приготовления. Однако поливальная машина, которая совершает обработку корпуса авиационных суден специальным противообледенительным средством, не вовремя зацепилась стрелой за корпус самолета.

В результате такого столкновения машина, словно игрушечная, легко перевернулась на бок. Жидкость из нее залила всю ближайшую полосу.

Сообщается, что погибших в результате инцидента нет, однако один человек пострадал. Скорее всего, это водитель поливальной машины.

За происходящим пассажиры самолета наблюдали с помощью камеры, которая установлена на хвосте авиационного судна.

Сразу же после столкновения вылет самолета из Москвы был отложен до проверки целостности судна. По итогу пассажиров, желающих отправиться на мексиканский курорт Канкун, пересадили на другой борт.

Отметим, что это уже не первое чрезвычайное происшествие, связанное с компанией "Аэрофлот" в России. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированном Крыму покончил с собой глава местного отделения авиафирмы. В ноябре же бортпроводникам, которые сопровождали рейс в Казахстан, пришлось "подработать" акушерами, принимая роды у одной из пассажирок.