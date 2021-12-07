Укр

В Крыму глава местного "Аэрофлота" повесился в день поездки в Москву: подробности загадочной смерти

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Главе филиала авиакомпании в Крыму было всего 56 лет Новость обновлена 07 декабря 2021, 09:59
Главе филиала авиакомпании в Крыму было всего 56 лет

Топ-чиновник обвинил в своей смерти людей, которые якобы хотели его руками разделить бюджет "Аэрофлота"

В оккупированном Крыму в Симферополе нашли тело руководителя крымского представительства "Аэрофлота" Роберта Валеева, который, по всей видимости, покончил с собой. Трагедия произошла накануне поездки в Москву.

Об этом сообщают российские Телеграмм-каналы.

Известно, что Валееву было 56 лет, он был шефом регионального филиала авиакомпании и собирался "на ковер" к начальству в Москву. Но в столицу РФ он так и не попал. За несколько дней до своей смерти мужчина приказал выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом. 

В день, когда нужно было лететь в командировку, Валеев закрылся в кабинете "поспать", и живым его больше не видели. Сотрудники пытались разбудить, потом — достучаться к шефу, в итоге пришлось взломать замок. Роберта нашли повешенным, а в кармане якобы была записка: мол, в суициде виновны два человека, которые "руками Валеева пытались разделить бюджет "Аэрофлота".

Ранее мы рассказывали подробности о 48-летнем российском автомеханике Александре Докшине, который после отдыха в Египте свел счеты с жизнью в туалете самолета. Мужчина повесился сразу после взлета, и его пытались реанимировать другие пассажиры.

Теги:
#Симферополь #Крым #Аэрофлот #Суицид
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